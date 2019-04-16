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ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
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Мандри – це багато емоцій та вражень. Певно, немає такої людина, яка не любить подорожувати. Ми підготували для тебе тест, який визначить, чи вмієш ти відрізняти закордонні міста від українських. Перевір, наскільки добре ти знаєш Україну!
Україна, безперечно, має незліченну кількість місць з неймовірною природою та красивою архітектурою. Туристичні міста приймають багато іноземців, а українці мандрують Європою. Чи зможеш ти впізнати на яких фотографіях зафіксовані куточки Батьківщини, а на яких – закордонні міста?
І ще: Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
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