Шерон Стоун розповіла, чому знялася без спідньої білизни в Основному інстинкті

Шерон Стоун розповіла, що її обдурили під час зйомок

Голлівудська актриса Шерон Стоун знову розповіла про зйомки у шалено популярному фільмі "Основний інстинкт". Зірка повідомила, що культову сцену у стрічці Пола Верговена зняли обманом.

Під час зйомок епізоду, в якому головна героїня перебуває на допиті без спідньої білизни та перекидає ногу на ногу, Шерон Стоун дійсно була оголеною. Як розповіла вона в інтерв'ю Vanity Fair, знімальна команда попросила зняти труси, переконавши її, що білий колір відбивається, через що у кадрі буде видно білизну.

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Після першого перегляду картини Шерон Стоун побачила, що все, що сказали представники знімальної групи, було обманом. Актриса вдарила режисера по обличчю та зателефонувала своєму адвокату Марті Сінгеру.

Марті сказав мені, що вони не можуть випустити цей фільм у такому вигляді, що я можу отримати судову заборону. У той час це давало фільму рейтинг X, – розповіла Шерон Стоун.

Потім актриса подумала про те, наскільки сильно вона хотіла знятися у цій картині, і вирішила залишити провокаційну сцену.

Нагадаємо, раніше під час отримання нагороди "Жінка року" на премії GQ Men of the Year Awards у Німеччині, Шерон Стоун повторила знамениту сцену з фільму "Основний інстинкт", в якому виконала головну роль 28 років тому.

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