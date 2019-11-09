Сексуальна Шерон Стоун повторила знамениту сцену з Основного інстинкту: це треба бачити

Не захоплюватися актрисою Шерон Стоун просто неможливо. Зірка вкотре довела, що у будь-якому віці можна виглядати розкішно. Під час вручення премії журналу GQ Шерон повторила сцену зі стрічки "Основний інстинкт", яка принесла їй успіх. Ви зобов'язані це побачити!

Актрисі Шерон Стоун 61 рік, але це не завадило їй з'явитися на сцені в блискучому чорному міні з відвертим декольте і повторити знамениту сцену з "Основного інстинкту". Коли вона відтворила момент, який, за її словами, змінив усе її життя, актриса вимовила надихаючу промову. Зал вибухнув оваціями.

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Багато років тому я сиділа на знімальному майданчику, і мій режисер сказав мені: "Ти не могла б зняти труси, бо вони помітні, а їх на тобі бути не повинно. Нічого не буде видно". І я сказала: "Звичайно", – згадує актриса.

Вона додала, що тоді не розуміла, що цей момент змінить її життя. Після цього Стоун попросила всіх глядачів повторювати за нею. Актриса закинула ногу на ногу і продовжила промову:

"У кожного з вас буде момент, як той, який був у мене, – момент, який змінює все ваше життя. І зараз – той самий час, щоб вирішити, хто ви. Час вирішити, що ви робите з тією чуттєвою, важливою, красивою, дикою, пристрасною – найважливішою частиною себе. Я скажу, що робила я. Я поважала її. І раджу всім вам чинити так само. Кожен з нас має повне право на ту форму сексуальності, яку ми вибрали для себе. І ніхто не має права забрати її у вас", – сказала Стоун.

Сильні слова сильної та спокусливої Шерон!

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