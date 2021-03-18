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Кейт Бланшетт зіграє сестру Дональда Трампа у фільмі Час армагедону

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Кейт Бланшетт зніметься у фільмі Час армагедону - фото 1
Кейт Бланшетт зніметься у фільмі Час армагедону

Режисер Джеймс Грей поділився деталями зйомок автобіографічного фільму "Час армагедону". Зокрема, він зауважив, що Кейт Бланшетт зіграє у ньому сестру Дональда Трампа.

Цікаві деталі майбутньої стрічки він розкрив в інтерв'ю виданню Screen Daily. Сама ж картина розповість про дитячі роки режисера, які він провів у школі Кью-Форест у Квінсі. Дональд Трамп також навчався у цій школі, а сестра колишнього президента виступала на випускному Джеймса Грея.

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В інтерв'ю режисер розповів: "Кейт Бланшетт грає сестру Дональда Трампа, і це, напевно, найдивніша пропозиція, яке я коли-небудь вимовляв. Вона на майданчику всього 3 дні, і це честь для мене. Їй потрібно буде вимовити довгу промову, це чи не найкраща сцена у фільмі. Я постарався відтворити справжній виступ, наскільки міг, по пам'яті".

Кейт Бланшетт долучиться до Роберта Де Ніро, Енн Хетевей, Дональда Сазерленда й Оскара Айзека

У фільмі "Час армагеддону" також знімуться Роберт Де Ніро, Енн Хетевей, Дональд Сазерленд і Оскар Айзек. Дата виходу фільму поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кейт Бланшетт стане продюсером драми про найбільше державне шахрайство в історії США. Режисерами фільму стануть Берт і Берті.

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