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Істеричний сміх Галь Гадот і танці Педро Паскаля: кумедні моменти зі зйомок Диво-жінки
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Якщо ви ще не бачили нову "Диво-жінку: 1984", то цей ролик однозначно заохотить вас це зробити. У ньому нарізали найкумедніші моменти зі зйомок стрічки з Галь Гадот. Відео також сподобається тим, хто уже зміг насолодитися другою частиною фільму про Діану.
На YouTube-каналі Warner Bros. з'явився ролик зі зйомок фільму "Диво-жінка: 1984". Шестихвилинна нарізка смішних моментів і невдалих дублів з Галь Гадот розвеселить кожного.
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Відзначимо, що фільм став однією з нечисленних світових прем'єр минулого року і навіть показав високі перегляди на HBO Max: у день прем'єри перегляди сервісу виросли втричі. Однак багатьох критиків фільм не переконав, і вони дали йому негативну оцінку. У прокаті картина змогла зібрати усього 164 мільйони доларів (це невелика сума у порівнянні з витратами на виробництво у 200 мільйонів доларів). І винна у цьому не тільки пандемія, але і слабкий сценарій.
Дивіться кумедні моменти зі зйомок фільму "Диво-жінка: 1984":
Кінокомпанія вже анонсувала третю частину. До зйомок планують залучити й режисера першої частини Петті Дженкінса. Точних дат виходу проєкту поки немає, але сподіватися на швидкі зйомки не доводиться. Зараз компанія віддає переваги зйомок космічної саги Lucasfilm "Зоряні війни: ескадрилья ізгоїв" і історичного епіка Paramount "Клеопатра".
Нагадаємо, перша частина "Диво-жінки" вийшла в прокат у 2017 році й була значно вище оцінена глядачами та критиками.
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