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Що їсти, щоб бути розумнішим: смачні продукти для покращення роботи мозку
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На розумову діяльність впливає не лише стиль життя, а й харчові вподобання. Розповідаємо, які смаколики варто внести до раціону, щоб мислити швидше та ясніше.
Авокадо. Ні для кого не таємниця, що цей популярний фрукт містить чимало мононенасичених жирних кислот. Саме вони й захищають клітини мозку, допомагаючи нормалізувати кровообіг та покращують надходження кисню у мозок. Така проста річ вже позитивно впливає на критичне мислення.
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Лосось. Ця риба також є чудовим джерелом Омега-3, які дуже важливі для хорошої роботи не лише мозку, а й серця. Дефіцит цих кислот може призводити до погіршення настрою, пам'яті та надмірної втоми.
Горіхи. Гарний варіант не лише правильно перекусити, а й розвеселити та зміцнити мозок. А вміст вітаміну Е допомагає зменшити ризики на погіршення розумової діяльності з віком. Медики рекомендують звертати особливу увагу на волоські горіхи, які містять чимало корисних речовин.
Чорниця. Ця популярна літня ягода містить чимало антиоксидантів, які дозволяють боротись зі стресами та запальними процесами. Також вони допомагають довше зберігати мозок молодим та позитивно позначаються на пам'яті.
Какао. І йдеться не лише про цукерки та шоколад, а й про напій. Це не лише смачний спосіб покращити настрій, а й чудовий варіант для того, щоб покращити роботу мозку та захистити серцево-судинну систему.
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