Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Що їсти, щоб бути розумнішим: смачні продукти для покращення роботи мозку

  • 2
Їжа для розумних - фото 1
Їжа для розумних

На розумову діяльність впливає не лише стиль життя, а й харчові вподобання. Розповідаємо, які смаколики варто внести до раціону, щоб мислити швидше та ясніше.

Авокадо. Ні для кого не таємниця, що цей популярний фрукт містить чимало мононенасичених жирних кислот. Саме вони й захищають клітини мозку, допомагаючи нормалізувати кровообіг та покращують надходження кисню у мозок. Така проста річ вже позитивно впливає на критичне мислення.

І ще: Учені довели, що вік не заважає успішному схудненню

Лосось. Ця риба також є чудовим джерелом Омега-3, які дуже важливі для хорошої роботи не лише мозку, а й серця. Дефіцит цих кислот може призводити до погіршення настрою, пам'яті та надмірної втоми.

Що їсти, щоб бути розумнішим: смачні продукти для покращення роботи мозку - фото 436664

Горіхи. Гарний варіант не лише правильно перекусити, а й розвеселити та зміцнити мозок. А вміст вітаміну Е допомагає зменшити ризики на погіршення розумової діяльності з віком. Медики рекомендують звертати особливу увагу на волоські горіхи, які містять чимало корисних речовин.

Чорниця. Ця популярна літня ягода містить чимало антиоксидантів, які дозволяють боротись зі стресами та запальними процесами. Також вони допомагають довше зберігати мозок молодим та позитивно позначаються на пам'яті.

Какао. І йдеться не лише про цукерки та шоколад, а й про напій. Це не лише смачний спосіб покращити настрій, а й чудовий варіант для того, щоб покращити роботу мозку та захистити серцево-судинну систему.

Що їсти, щоб бути розумнішим: смачні продукти для покращення роботи мозку - фото 436663

Читайте також: 7 способів схуднути без спортзалу: спробуйте і ви

Джерело: medikforum.
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 238
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2496
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2673963
Загрузка...
Новини