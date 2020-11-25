Учені довели, що вік не заважає успішному схудненню

Нове дослідження розвіює міф про те, що ожиріння у літніх людей погано піддається лікуванню. Його дані показують, що вони можуть успішно худнути, дотримуючись рекомендацій, пов'язаних з харчуванням і фізичною активністю.

Від ожиріння можуть страждати люди будь-якого віку. У цього стану є десятки ускладнень, до яких належать цукровий діабет, артрит, хвороби серця, депресія та тривожність. Ожиріння пов'язане зі збільшенням ризику смерті та зниженням якості життя.

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Учені вважають, що люди похилого віку, у яких розвинувся цей стан, повинні отримувати особливу увагу фахівців, оскільки багато ускладнень, викликаних ожирінням, проявляються саме з віком. Водночас через супутні захворювання у цієї вікової групи є менша кількість способів лікування. Наприклад, їм значно рідше проводять операції для зниження ваги. Відомо, що лікарі часто уникають рекомендувати схуднення літнім пацієнтам.

"Є безліч причин, через які проблему схуднення у літніх людей обходять стороною. До них належить ейджистський погляд, що людям у віці це вже не потрібно, а також неправильне уявлення, що у літніх знижується здатність худнути за допомогою дієт і вправ", – пояснив доктор Томас Барбер з Ворвікширської медичної школи, співавтор нового дослідження.

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Що зробили вчені?

У новому дослідженні вчені захотіли перевірити, наскільки ефективні стандартні методи боротьби із зайвою вагою (дієта і фізична активність) в літньому віці.

Для дослідження автори випадковим чином вибрали історії 242 пацієнтів, які зверталися в клініку Ворвікширського інституту вивчення діабету, ендокринології та метаболізму, щоб отримати допомогу в боротьбі з ожирінням. Вчені розділили учасників на дві групи: у віці до 60 років і у віці від 60 до 78 років. Вони порівняли їх успіхи у боротьбі із зайвою вагою.

Велика частина учасників дослідження страждала від важкого ожиріння. Всі вони отримували рекомендації, як схуднути за допомогою дієти та фізичної активності. Поряд з цим вони проходили психологічне консультування, фахівці мотивували їх до вправ.

Науковці підрахували та порівняли, як сильно вдалося схуднути учасникам дослідження з обох вікових груп. Вага учасників зі "старшої групи" знизилася у середньому на 7,3%, з "молодшої групи" – на 6,9%. Для людей у ​​віці 60 років і старше програма схуднення займала у середньому 41,5 місяця, для людей до 60 років – 33,6 місяця.

Учені впевнені, що медики повинні пам'ятати про те, що нормалізація ваги дуже важлива для поліпшення здоров'я літніх людей. На їхню думку, вік не повинен впливати на рішення лікарів про призначення курсу щодо зниження маси тіла.

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