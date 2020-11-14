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7 способів схуднути без спортзалу: спробуйте і ви
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Задушливий і тісний тренажерний зал приваблює не кожного. Тим більше тих, хто не хоче напружуватися, займатися, витрачати на це час. Більшість людей віддають перевагу "чарівній пігулці", яка врятує від надлишків жиру. Але ми знаємо кілька дієвих способів схуднути без спортзалу і пігулок!
Розберімо способи, що допомагають схуднути без старанних фізичних навантажень.
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1. Вечірня прогулянка
Після вечері рекомендується здійснити прогулянку. Через пів години після останнього прийому їжі вийдіть на вулицю та прогуляйтеся. Бодай навколо свого будинку. Це значно приємніше та корисніше, ніж лежати вдома перед телевізором. Причому позитивно вплине на вашу фігуру.
2. Відмова від транспорту
Прогулянки до роботи і назад, піші походи до магазину або аптеки допоможуть зберегти стрункість. Це значно корисніше, ніж їздити на особистому автомобілі або громадському транспорті. Звичайно, далекі відстані можуть збентежити, але, повірте, це значно крутіше, ніж поїздка у комфортабельному таксі. За один похід до роботи можна спалити чимало калорій. А свіже повітря позитивно позначиться на самопочутті в цілому.
3. Відвідування спа-салонів
Не зайвими для того, щоб схуднути, будуть відвідування салонів краси. Корисні для фігури сауна, масажі, водні процедури. Вони покращують пружність шкіри, усуваючи прояви целюліту і навіть зменшуючи обсяги талії, стегон. Найбільш очевидний плюс – ці процедури розслаблюють, допомагають позбутися стресу.
4. Активне прибирання в будинку
Ви знаєте, що активне миття підлоги допомагає спалити до 100 калорій? Це відмінна зарядка та розминка для тих, хто не хоче ходити у тренажерний зал. Заняття прибиранням багатогранні, їх можна поєднувати з присіданнями, розтяжкою й іншими типами вправ. А як здорово танцювати з порохотягом у руках, імітуючи спів і виступ на концерті! Повірте, перестаратися не вийде!
5. Заняття сексом
Активне заняття сексом дозволяє спалити 100 калорій. Додайте до цього прелюдії, розтирання та масажі або навіть еротичний танець – жоден тренажерний зал буде не потрібен, щоб схуднути.
6. Правильне харчування
Жодна фізичне навантаження не допоможе у схудненні так, як збалансоване харчування. Не потрібно дотримуватися жодних дієт. У цьому випадку стане в пригоді підрахунок калорій. Для збереження фігури в тому вигляді, в якому вона є, потрібно перебувати на підтримці, а для схуднення – на дефіциті.
7. Плавання
Не хочете ходити в тренажерний зал? Водні види спорту відмінно підійдуть для здобуття стрункості та краси. Вправи у воді дозволяють зміцнити шкіру, м'язи, зняти навантаження з суглобів, спалювати надлишки жирових запасів.
Пам'ятайте, що немає нічого кращого поєднання помірних фізичних навантажень і правильного харчування для вашої фігури. До того ж після схуднення процес підтримки не закінчиться. Потрібно буде вести здоровий спосіб життя, щоб зберегти отриманий результат. Не обов'язково ходити в тренажерний зал, щоб домогтися успіху. Підберіть один або кілька способів, які подобатимуться вам і приноситимуть бажаний результат!
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