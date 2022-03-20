Що таке зневоднення: симптоми та як запобігти

Кожного дня наш організм різними способами втрачає воду і відновлює її через споживання їді та напоїв. Але часто люди не помічають, що насправді у них зневоднення. Тому розповідаємо про симптоми і те, як знизити ризики цього стану.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців на своїх сторінках у соцмережах. Цього разу експерти розповіли про ознаки помітного зневоднення у дорослих та дітей, а також про те, як уникнути дегідратації.

І ще: Що робити, якщо вас мучить безсоння: прості та дієві поради

Наш організм втрачає воду щодня: з диханням, потом, сечовипусканням, сльозами та т.і. Зазвичай організм відновлює втрачену рідину через споживання води та їжі. Проте, якщо людина втрачає багато рідини та не достатньо її поповнює, організм зневоднюється, – пояснюють медики.

За будь-яких симптомів зневоднення потрібно звертатись до лікарів. Особливо, якщо ці симптоми виникли через певні стани (блювота, отруєння, діарея тощо)

Стани, що призводить зневодненню:

Ознаки помірного зневоднення:

Ознаки сильного зневоднення:

Як зменшити ризики зневоднення:

Читайте також: Як зрозуміти, що до нервового зриву залишилось недовго: 8 тривожних дзвіночків