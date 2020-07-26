На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що таке тревел-шеймінг і чому він став особливо актуальним у період пандемії COVID-19
-
- 36
Коронавірус продовжує вносити правки у наше звичне життя. Підозрюємо, що більшості з вас він нахабно наламав плани на літо, а також змусив добряче переглянути своє ставлення до життя. Також він породив цікавий термін тревел-шеймінг. Розбираємось, що це таке та чому воно виникло?
Тревел-шеймінг, або "сором за подорожі" – новий феномен у світі, який бореться з пандемією. Хоч карантинні заходи поступово стають менш суворими, країни відкриваються, а літаки повертаються у небо, кількість випадків зараження COVID-19 у світі все ще невблаганно зростає. Тому рішення відправитися в мандрівку тепер дається нелегко) не тільки через різні обмежень, але і через можливу хвилю засудження у соціальних мережах. Безвідповідальним можуть назвати вибір напрямку або взагалі саму ідею рвонути кудись у розпал пандемії. І мабуть, така тенденція залишиться з нами ще на багато місяців.
Це цікаво: Мандрівники назвали ідеальну країну для відпочинку
Звідки взявся тревел-шеймінг?
У якийсь момент значна частина людей зважить свої ризики і вирішить, що їм знову хочеться у подорож. Хтось вже наважився вирушити в дорогу, а хтось ще не готовий ризикувати) і серед них знайдуться ті, хто буде голосно висловлюватися.
Мандрівники, які діляться враженнями від поїздок в інстаграмі або фейсбуку – навіть ті, хто вживає усіх розумних зусиль – можуть зіткнутися з шеймінгом. І саме тому багато хто тепер віддає перевагу відсутності публікацій фото і розповідей про свої пригоди.
Чому не варто шеймити?
Соромити – це не конструктивно. По-перше, шансів змінити чиюсь думку через онлайн-ганьбу майже немає. Особиста, поважна розмова з членом сім'ї, другом або коханою людиною – це одне, а претензія до незнайомця в мережі його навряд чи переконає, швидше за все – розсердить або образить. Навіть зараз є купа поважних причин подорожувати (робота, сім'я, навчання), тому не варто соромити людей, які зважилися відправитися в дорогу.
Будинок залишається найбезпечнішим місцем, але ризик людини, яка наважилася поїхати закордон і дотримується там всіх заходів безпеки, може виявитися набагато нижчим, ніж у тих, хто залишився у рідному місті, але кожні вихідні зависає у барі без маски. Ми не можемо оцінити ситуацію кожного конкретного мандрівника, але ми можемо не піддаватися спокусі залишити уїдливий коментар.
Ніхто точно не знає, коли життя повністю повернеться у звичне русло – швидше за все, у 2020 році цього вже точно не станеться. І рішення призупинити особисті необов'язкові поїздки до тих часів, поки не з'явиться вакцина, ефективне лікування або поки кількість випадків зараження у світі впевнено не піде на спад – дуже розумне.
Але ми живемо в цій пандемії вже кілька місяців, і бажання змінити обстановку теж, ясна річ, можна зрозуміти. Ніхто не дасть відмашку, що відтепер подорожувати можна абсолютно безпечно. Нам всім доведеться оцінювати ризики самостійно, брати відповідальність за свої рішення і, якщо потрібно, вживати заходів обережності: дотримуватися дистанції, використовувати маски, дотримуватися карантину після поїздки в місця з високим ризиком зараження. А якщо звернути увагу на статистику в нашій країні, то виникає підозра, що пересидіти лихі часи в іншій країні – не така уже й кепська ідея.
Читайте також: Пілот назвав головну помилку тих, хто спізнюється на літак
-
21:48Що таке тревел-шеймінг і чому він став особливо актуальним у період пандемії COVID-19
-
21:1727 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Скільки людей зараз готові повернутися до роботи в офісі: цікава статистика
-
20:17У мережу виклали перший уривок з біографії Меган Маркл і принца Гаррі
-
19:514 поради, які допоможуть не набрати зайвої ваги під час відпустки
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:18Дотримав слова: американець виграв 22 млн доларів у лотерею, але половину віддасть другові
-
18:46Складання футболок на швидкість: робот обійшов людину кумедній дисципліні
-
18:18Гороскоп на 27 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Науковці зі Швейцарії створили антикоронавірусні джинси
-
17:30Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
-
17:14PornHub і БДСМ: українці виявилися тими ще прихильниками домінування у порно
-
16:48Медики назвали простий спосіб побороти безсоння
-
16:19Ілон Маск посварився з коханою у Twitter через займенники
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:49Американських військових можуть пересадити на електропікапи
-
15:18Тест: оберіть фігуру і визначте свою сильну сторону
-
14:47Відчуй себе марсіанином: реальні фото Марсу перетворили на документальний 4К-фільм
-
14:20Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
-
13:52Пара в ресторані шокувала своїм лайфхаком з масками: відео
-
13:21Модель Келлі Гейл похизувалась фото топлес (18+)
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 27 липня – 2 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Рік і Морті: з'явився анонс 5 сезону серіалу (відео)
-
12:00Вихідні у серпні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні на День Незалежності
-
11:56Як доглядати за шкірою обличчя влітку
-
21:48Що таке тревел-шеймінг і чому він став особливо актуальним у період пандемії COVID-19
-
19:514 поради, які допоможуть не набрати зайвої ваги під час відпустки
-
17:30Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
-
14:20Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 27 липня – 2 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 26 липня
-
08:25Погода в Україні 26 липня: прогноз погоди на сьогодні
- 25 липня
-
21:22Жінка-кішка: переможниця Холостяка Даша розбурхала чоловічу уяву сексуальним фото (18+)
-
18:44Кмітливий татусь поділився лайфхаком, завдяки якому його син за рік прочитав 120 книг
-
15:45Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко
-
12:11Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 25 липня
-
08:19Погода в Україні 25 липня: прогноз на суботу
- 24 липня
-
21:55Дизайнер створив набір секс-іграшок для літніх людей: без стетоскопа не обійшлося
-
18:4930 улюблених фільмів Крістофера Нолана: рейтинг стрічок від культового режисера
-
16:35Впізнай сідниці Дженніфер Лопес: складний тест для справжніх фанатів
-
14:49Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен
-
12:05Ліга непарних шкарпеток: 5 нових українських книг, які вас зацікавлять
-
09:12Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 24 липня
-
07:19Погода в Україні 24 липня: у яких областях очікують дощі
- 23 липня
-
21:51Як у порно: жителям Канади радять займатися сексом через стінку (18+)
-
19:25iPhone Photography Awards 2020: найкращі знімки, зроблені на смартфон
-
16:50Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо: перший коментар
-
14:15Спекотні хіти липня: плейлист нової популярної музики
-
12:05Деніел Редкліфф святкує 31-річчя! Вгадай фільм з актором за кадром