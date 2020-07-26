Що таке тревел-шеймінг і чому він став особливо актуальним у період пандемії COVID-19

Коронавірус продовжує вносити правки у наше звичне життя. Підозрюємо, що більшості з вас він нахабно наламав плани на літо, а також змусив добряче переглянути своє ставлення до життя. Також він породив цікавий термін тревел-шеймінг. Розбираємось, що це таке та чому воно виникло?

Тревел-шеймінг, або "сором за подорожі" – новий феномен у світі, який бореться з пандемією. Хоч карантинні заходи поступово стають менш суворими, країни відкриваються, а літаки повертаються у небо, кількість випадків зараження COVID-19 у світі все ще невблаганно зростає. Тому рішення відправитися в мандрівку тепер дається нелегко) не тільки через різні обмежень, але і через можливу хвилю засудження у соціальних мережах. Безвідповідальним можуть назвати вибір напрямку або взагалі саму ідею рвонути кудись у розпал пандемії. І мабуть, така тенденція залишиться з нами ще на багато місяців.

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Звідки взявся тревел-шеймінг?

У якийсь момент значна частина людей зважить свої ризики і вирішить, що їм знову хочеться у подорож. Хтось вже наважився вирушити в дорогу, а хтось ще не готовий ризикувати) і серед них знайдуться ті, хто буде голосно висловлюватися.

Мандрівники, які діляться враженнями від поїздок в інстаграмі або фейсбуку – навіть ті, хто вживає усіх розумних зусиль – можуть зіткнутися з шеймінгом. І саме тому багато хто тепер віддає перевагу відсутності публікацій фото і розповідей про свої пригоди.

Люди соромлять інших за подорожі в період пандемії COVID-19

Чому не варто шеймити?

Соромити – це не конструктивно. По-перше, шансів змінити чиюсь думку через онлайн-ганьбу майже немає. Особиста, поважна розмова з членом сім'ї, другом або коханою людиною – це одне, а претензія до незнайомця в мережі його навряд чи переконає, швидше за все – розсердить або образить. Навіть зараз є купа поважних причин подорожувати (робота, сім'я, навчання), тому не варто соромити людей, які зважилися відправитися в дорогу.

Будинок залишається найбезпечнішим місцем, але ризик людини, яка наважилася поїхати закордон і дотримується там всіх заходів безпеки, може виявитися набагато нижчим, ніж у тих, хто залишився у рідному місті, але кожні вихідні зависає у барі без маски. Ми не можемо оцінити ситуацію кожного конкретного мандрівника, але ми можемо не піддаватися спокусі залишити уїдливий коментар.

Ганьбити людей не слід, адже вони можуть дотримуватися усіх правил безпеки

Ніхто точно не знає, коли життя повністю повернеться у звичне русло – швидше за все, у 2020 році цього вже точно не станеться. І рішення призупинити особисті необов'язкові поїздки до тих часів, поки не з'явиться вакцина, ефективне лікування або поки кількість випадків зараження у світі впевнено не піде на спад – дуже розумне.

Але ми живемо в цій пандемії вже кілька місяців, і бажання змінити обстановку теж, ясна річ, можна зрозуміти. Ніхто не дасть відмашку, що відтепер подорожувати можна абсолютно безпечно. Нам всім доведеться оцінювати ризики самостійно, брати відповідальність за свої рішення і, якщо потрібно, вживати заходів обережності: дотримуватися дистанції, використовувати маски, дотримуватися карантину після поїздки в місця з високим ризиком зараження. А якщо звернути увагу на статистику в нашій країні, то виникає підозра, що пересидіти лихі часи в іншій країні – не така уже й кепська ідея.

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