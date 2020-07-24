Мандрівники назвали ідеальну країну для відпочинку

Туристи з Європи назвали країну, в якій, на їхню думку, відпочинок є найкращим. Було опитано понад шість тисяч осіб.

Так, більшість мандрівників вважають Іспанію найкращою для проведення відпустки. Європейці розповіли, що Іспанія є для них ідеальною, оскільки має поєднання хороших пляжів, великих міст, історичної спадщини та чудової кухні.

До слова: Список 39 країн, які вже відкрили кордони для українських туристів

Іспанія

На друге місце туристи поставили Італію. Вона, до речі, відстає від лідера рейтингу всього на 55 голосів. Італія приваблює відпочиваючих з інших країн ЄС своїм вдалим розташуванням, різноманітністю культури, людей, історії і смаколиків.

Також у списку серед найкращих країн для відпочинку є, на думку європейських туристів, Німеччина і Туреччина.

Італія

Читайте також: Кожен третій мешканець ЄС не зміг дозволити собі відпустку минулого року: статистика