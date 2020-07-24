Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Мандрівники назвали ідеальну країну для відпочинку

  • 48
Іспанія - фото 1
Іспанія / fodors

Туристи з Європи назвали країну, в якій, на їхню думку, відпочинок є найкращим. Було опитано понад шість тисяч осіб.

Так, більшість мандрівників вважають Іспанію найкращою для проведення відпустки. Європейці розповіли, що Іспанія є для них ідеальною, оскільки має поєднання хороших пляжів, великих міст, історичної спадщини та чудової кухні.

До слова: Список 39 країн, які вже відкрили кордони для українських туристів

Іспанія - фото 417306
Іспанія

На друге місце туристи поставили Італію. Вона, до речі, відстає від лідера рейтингу всього на 55 голосів. Італія приваблює відпочиваючих з інших країн ЄС своїм вдалим розташуванням, різноманітністю культури, людей, історії і смаколиків.

Також у списку серед найкращих країн для відпочинку є, на думку європейських туристів, Німеччина і Туреччина.

Італія - фото 417305
Італія

Читайте також: Кожен третій мешканець ЄС не зміг дозволити собі відпустку минулого року: статистика

Джерело: independent
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 4113
День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
  • 21 липня, 12:00
  • 263
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2445702
Загрузка...
Новини