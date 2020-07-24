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Пілот назвав головну помилку тих, хто спізнюється на літак
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Анонімний пілот розповів про головну помилку пасажирів, які спізнюються на літак або пропускають свій рейс. Не робіть так, аби не зруйнувати грандіозні плани під час наступної подорожі.
Так, за словами льотчика, більшість мандрівників, які прибувають в аеропорт вчасно, починають слухати музику або підкасти в навушниках, щоб "вбити" час. Саме через це, як зазначив чоловік, може все піти не за планом.
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"Це може зруйнувати ваші плани на відпустку. Багато туристів пропускали свої рейси, тому що музика грала дуже голосно, і вони не чули оголошення про посадку", – пояснив він.
Тому пілот порадив любителям навушників завжди залишати одне вухо вільним або значно зменшувати гучність при прослуховуванні аудіозаписів.
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