Що таке фаббінг: новий термін, який дратує КОЖНОГО

Вас теж бісить, коли співрозмовник замість того, щоб дивитися вам у вічі, гортає стрічку мережі? Виявляється, у цієї моделі поведінки є спеціальний термін – фаббінг. Причому, науковці переконані, що він свідчить про серйозні проблеми у людини, яка ним займається.

Психологи провели дослідження і з'ясували, що звичка дивитися в телефон при співрозмовнику, що отримала назву "фаббінг" (phubbing), може вказувати на депресію, тривожність, а також низьку самооцінку.

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Ідея дослідження належить соціальному психологу Наїф Ергун з Університету Мардіна Артуклу в Туреччині. Він зауважив, що деякі його клієнти не можуть відірватися від смартфона навіть під час психотерапевтичної сесії.

Для участі в дослідженні набрали 2 групи добровольців. Це 576 осіб віком від 18 до 76 років, які зізналися, що безконечно перевіряють гаджети: скролять стрічку соцмереж, читають чати і перевіряють пошту навіть під час бесіди в реальному часі, а також 510 волонтерів від 18 до 58 років, які стикалися зі співрозмовниками, які їх ігнорували і чули при цьому фрази на кшталт "Продовжуй, я слухаю".

Фаббінг може свідчити про низьку самооцінку

Учені прийшли до висновку, що "фаббінг" може вказувати не тільки на неприязне ставлення до співрозмовника, але і на психологічні проблеми, такі як депресія, тривожність і низька самооцінка.

При цьому психологи не знайшли зв'язку між звичкою постійно перевіряти гаджети та самотністю. Це пояснюється тим, що активні користувачі соцмереж не завжди бачать різницю між спілкуванням у реальному і віртуальному світах.

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