20 речей, які ніколи не роблять щасливі пари

Не варто шукати формулу для ідеальних стосунків, адже у кожної пари все відрізняється. Однак є базові речі, які дозволяють підтримувати рівень задоволення у стосунках. Ось що ніколи не роблять щасливі подружжя.

Стосунки доволі складна справа, над якою варто працювати не менше, аніж над улюбленим заняттям. Є прості поради, які дозволять покращити ситуацію в парі.

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20 речей, які не роблять щасливі люди у стосунках:

Не скаржаться на стосунки друзям і родичам

Не порівнюють себе з іншими

Не звинувачують партнера у своїх проблемах

Не сприймають себе надто серйозно

Не критикують

Не ігнорують фінансовий бік стосунків

Не намагаються читати думки свого партнера

Не починають розмови у невдалий час

Не зациклюються на своїй ролі в стосунках

Не налаштовані негативно

Що не роблять ідеальні пари

Не слухають поради з романтичних фільмів

Не поспішають

Не чекають, що стосунки одразу розв'яжуть всі проблеми

Не очікують, що бути парою – легко

Не сумніваються

Не тримають секретів від партнера

Не бояться визнати, ким вони насправді є

Не живуть минулим

Не зациклюються на недоліках партнера

Не чекають нічого за хороші справи

Що не роблять ідеальні пари

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