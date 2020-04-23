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20 речей, які ніколи не роблять щасливі пари

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Що не роблять ідеальні пари - фото 1
Що не роблять ідеальні пари

Не варто шукати формулу для ідеальних стосунків, адже у кожної пари все відрізняється. Однак є базові речі, які дозволяють підтримувати рівень задоволення у стосунках. Ось що ніколи не роблять щасливі подружжя.

Стосунки доволі складна справа, над якою варто працювати не менше, аніж над улюбленим заняттям. Є прості поради, які дозволять покращити ситуацію в парі.

І ще: Цей "недолік" жінкам варто приховувати, аби подобатись чоловікам

20 речей, які не роблять щасливі люди у стосунках:

  • Не скаржаться на стосунки друзям і родичам
  • Не порівнюють себе з іншими
  • Не звинувачують партнера у своїх проблемах
  • Не сприймають себе надто серйозно
  • Не критикують
  • Не ігнорують фінансовий бік стосунків
  • Не намагаються читати думки свого партнера
  • Не починають розмови у невдалий час
  • Не зациклюються на своїй ролі в стосунках
  • Не налаштовані негативно
Що не роблять ідеальні пари - фото 399697
Що не роблять ідеальні пари

  • Не слухають поради з романтичних фільмів
  • Не поспішають
  • Не чекають, що стосунки одразу розв'яжуть всі проблеми
  • Не очікують, що бути парою – легко
  • Не сумніваються
  • Не тримають секретів від партнера
  • Не бояться визнати, ким вони насправді є
  • Не живуть минулим
  • Не зациклюються на недоліках партнера
  • Не чекають нічого за хороші справи
Що не роблять ідеальні пари - фото 399698
Що не роблять ідеальні пари

Читайте також: Як зберегти романтику на початку стосунків

Джерело: lovepanky
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