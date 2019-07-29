Що таке ейджизм і чим він шкідливий: пояснення Супрун

Ейджизм у світі набирає обертів, і Україна не є винятком. Що таке ейджизм та чому він може шкодити здоров'ю – читайте далі.

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує підіймати важливі та актуальні теми на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу вона пояснила, що означає слово "ейджизм", а також яку реальну шкоду він може завдавати.

Створення стереотипів та дискримінація окремих людей чи категорій людей за віковою ознакою – це ейджизм.

"Його проявом може бути упереджене ставлення, дискримінація або дії, що закріплюють стереотипи. Коли людину не беруть на роботу, бо їй 45+ – це ейджизм. Коли людину під час виконання посадових повноважень кличуть "хлопчиком/дівчинкою/молоденьким/молоденькою" – це також ейджизм", – пояснює Супрун.

Відповідно до інформації ВООЗ, у світі нараховується майже 60 мільйонів людей у віці понад 60 років, а до 2025 їх кількість виросте удвічі, а у 2050 у світі мешкатиме майже 2 млрд літніх людей. А більших з них будуть з країн, що розвивається. Тому навряд чи пенсійні виплати зможуть покрити всі потреби людей, відтак пенсіонерам потрібно буде продовжувати працювати.

Медики наголошують, що дискримінація за віком не лише ображає та не дає можливостей людям, а й негативно впливає на їх здоров'я, підвищує ризики розвитку артриту, серцево-судинних захворювань і депресії. Взагалі, люди літнього віку, які негативно ставляться до старіння живуть на 7,5 років менше, аніж ті, хто не зважає на ейджизм.

Однак не тільки люди у поважному віці стикаються з ейджизмом, а й молодь. Найпопулярнішою є дискримінація на роботі, де несерйозно та зневажливо ставляться до думок та умінь молодих спеціалістів, хоча вік не вливає на їх професійність.

"Допомогти у боротьбі з ейджизмом може законодавство. Наприклад, у США, де рівень залучення людей старших 65 років, високий, існує ряд антидискримінаційних законів. Заборонено встановлювати обмеження при працевлаштуванні для людей старших 40 років. У Нідерландах проводять скринінг оголошень з вакансіями, аби запобігти дискримінації за віковою ознакою", – додала глава МОЗ.

Але насамперед варто позбутись ейджизму зі звичайної культури спілкування на роботі, щоб зламати невдалі стереотипи. Представники різних поколінь мають бути відкритими до діалогу, а також не цуратись ділитись навичками і досвідом.

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