Що робити, якщо втратили чи вкрали телефон: важлива інструкція

Ніхто не застрахований від втрати гаджетів, тому потрібно знати, як діяти у такому випадку. Якщо нічого не робити, то можна стати жертвою зловмисників, які отримують доступ до персональної інформації.

У Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації підготували корисні поради на випадок, якщо у вас вкрали телефон або ж ви його загубили. Перш за все потрібно не панікувати та звернутись до свого оператора, щоб повідомити про втрату та заблокувати SIM-картку.

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Київстар: можна надати інформацію оператору за номерами 466 (всередині мережі Київстар) або 0800 300 466 з інших номерів.

можна надати інформацію оператору за номерами 466 (всередині мережі Київстар) або 0800 300 466 з інших номерів. Vodafone: потрібно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 (безплатно з номера Vodafone Україна) чи 0 800 400 222 (безплатно з усіх мереж в Україні).

потрібно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 (безплатно з номера Vodafone Україна) чи 0 800 400 222 (безплатно з усіх мереж в Україні). Lifecell: можна зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру за номером 5433 (безплатно з будь-якого номера lifecell) або 0 800 20 5433 (безплатно зі стаціонарних номерів). Або ж скористатися системою самообслуговування “Мій lifecell” чи звернутися в центр обслуговування абонентів.

Важливо: оператори також можуть попросити додаткові дані, приміром, перелік номерів, на які ви нещодавно телефонували чи PUK-код.

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Що робити, якщо втратили телефон:

Зв'язатись з оператором, щоб заблокувати номер;

Змінити паролі до всіх своїх облікових засобів через інший пристрій;

Зв'яжіться зі своїм банком чи скористайтесь інтернет-банкінгом, щоб заблокувати банківські картки. Таким чином зловмисники не зможуть викрасти ваші кошти;

Зверніться до поліції та напишіть заяву, якщо гаджет вкрали;

Попередьте знайомих та друзів про втрату на випадок, якщо злодії спробують від вашого імені просити у них кошти.

Що варто зробити кожному власнику смартфонів:

Знайти свій PUK-код від SIM-картки;

Записати надійно IMEI телефону;

У всіх можливих облікових записах додати резервний номер для відновлення;

Не забувати про резервні копії важливої інформації;

Зберігати важливі контакти не лише у телефонній книзі.

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