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Що робити, якщо втратили чи вкрали телефон: важлива інструкція

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Що робити, якщо у вас вкрали телефон - фото 1
Що робити, якщо у вас вкрали телефон / John Tuesday on Unsplash

Ніхто не застрахований від втрати гаджетів, тому потрібно знати, як діяти у такому випадку. Якщо нічого не робити, то можна стати жертвою зловмисників, які отримують доступ до персональної інформації.

У Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації підготували корисні поради на випадок, якщо у вас вкрали телефон або ж ви його загубили. Перш за все потрібно не панікувати та звернутись до свого оператора, щоб повідомити про втрату та заблокувати SIM-картку.

І ще: У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали

  • Київстар: можна надати інформацію оператору за номерами 466 (всередині мережі Київстар) або 0800 300 466 з інших номерів.
  • Vodafone: потрібно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 (безплатно з номера Vodafone Україна) чи 0 800 400 222 (безплатно з усіх мереж в Україні).
  • Lifecell: можна зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру за номером 5433 (безплатно з будь-якого номера lifecell) або 0 800 20 5433 (безплатно зі стаціонарних номерів). Або ж скористатися системою самообслуговування “Мій lifecell” чи звернутися в центр обслуговування абонентів.

Важливо: оператори також можуть попросити додаткові дані, приміром, перелік номерів, на які ви нещодавно телефонували чи PUK-код.

Rohit Tandon on Unsplash - фото 509074
Rohit Tandon on Unsplash

Що робити, якщо втратили телефон:

  • Зв'язатись з оператором, щоб заблокувати номер;
  • Змінити паролі до всіх своїх облікових засобів через інший пристрій;
  • Зв'яжіться зі своїм банком чи скористайтесь інтернет-банкінгом, щоб заблокувати банківські картки. Таким чином зловмисники не зможуть викрасти ваші кошти;
  • Зверніться до поліції та напишіть заяву, якщо гаджет вкрали;
  • Попередьте знайомих та друзів про втрату на випадок, якщо злодії спробують від вашого імені просити у них кошти.

Що варто зробити кожному власнику смартфонів:

  • Знайти свій PUK-код від SIM-картки;
  • Записати надійно IMEI телефону;
  • У всіх можливих облікових записах додати резервний номер для відновлення;
  • Не забувати про резервні копії важливої інформації;
  • Зберігати важливі контакти не лише у телефонній книзі.

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