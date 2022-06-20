Чи безпечно надавати застосункам доступ на смартфоні: пояснення фахівців

Слід слідкувати за тим, які дозволи ви даєте застосункам

У Держспецзв'язку відповіли на найпоширеніші питання. Вони стосуються протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування смартфонами, інтернетом і не тільки.

Гайда знайомитись з відповідями, які дозволять без остраху користуватись смартфоном. Ознайомлений – означає озброєний.

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Більшість користувачів не звертають уваги на те, які дозволи на доступ до їхніх даних вимагають застосунки у смартфоні. Це може призвести до витоку персональних даних користувача, – підкреслюють у Держспецзв'язку.

На що звертати увагу, коли встановлюєте застосунки

Запит на дозвіл має відповідати функціоналу застосунку. Наприклад, карти можуть просити дозвіл до геолокації. Натомість доступ до галереї, контактів або прав вносити зміни повинен дещо насторожувати.

Давайте лише ті дозволи, які необхідні. Якщо ж застосунок без них не працює, то спробуйте знайти альтернативу. Це може врятувати ваші персональні дані.

Кількість запитуваних дозволів. Програми-шкідники часто надсилають запит на отримання великої кількості дозволів. Тож вони можуть про вас збирати максимум інформації. Такі застосунки краще видаляти.

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