Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали

  • 168
У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали - фото 1

Фахівці дали відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші. Дізнайтеся і ви!

Експерти розповідають, що будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте, дійсно, не завжди це може бути очевидним для користувача. Насторожити має будь-яка нетипова поведінка гаджета.

І ще: Чи безпечно надавати застосункам доступ на смартфоні: пояснення фахівців

Як розпізнати, що ваш гаджет зламали:

  • Батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї)
  • Значне уповільнення роботи гаджета
  • Часті збої в роботі комп'ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження, раптові вимкнення
  • Раптове зменшення обсягу вільної пам'яті
  • Поява спливних вікон, реклами
  • Поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали
  • Самовільна зміна гаджетом налаштувань
  • Передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються
  • Самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну
  • Отримання незрозумілих системних повідомлень
  • Самовільна робота курсора чи клавіатури
У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали - фото 508093

До теми: Так роблять більшість людей: медики здивували порадами про смартфони

пропозиції партнерів
Новини