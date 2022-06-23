У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали

Фахівці дали відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші. Дізнайтеся і ви!

Експерти розповідають, що будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте, дійсно, не завжди це може бути очевидним для користувача. Насторожити має будь-яка нетипова поведінка гаджета.

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Як розпізнати, що ваш гаджет зламали:

Батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї)

Значне уповільнення роботи гаджета

Часті збої в роботі комп'ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження, раптові вимкнення

Раптове зменшення обсягу вільної пам'яті

Поява спливних вікон, реклами

Поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали

Самовільна зміна гаджетом налаштувань

Передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються

Самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну

Отримання незрозумілих системних повідомлень

Самовільна робота курсора чи клавіатури

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