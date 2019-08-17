Що робити, якщо випадково сів на жуйку: як відчистити жувальну гумку (дієві методи)

Дуже неприємно, коли жуйка приклеїлася до підошви взуття, але вдвічі гірше, коли таке сталося з одягом. У таких випадках треба зберегти спокій і дізнатися, як можна відчистити жувальну гумку з одягу швидко, а головне ефективно. Ділимося сьогодні з тобою дієвими способами, які допоможуть в цьому.

Якимось незбагненним чином ти примудрився сісти на жувальну гумку і вона міцно "вчепилася" у нові штани? Що робити? Нести річ на звалище? Перш за все візьми себе в руки і скористайся одним з ефективних способів видалення жуйки з одягу. Ми зібрали найкращі ідеї: від "класичного" температурного впливу до екзотичної арахісової олії.

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Важливо! Вибір способу видалення від небажаної жувальної гумки безпосередньо залежить від кольору і типу тканини, до якої вона прилипла.

Як відчистити жуйку від одягу

Гарячі способи видалення

жувальної гумки з одягу

Очищення за допомогою окропу

Спочатку варто облити ділянку одягу, де прилипла гумка окропом і потерти щіткою. Важливо, щоб вода була чиста, без вмісту накипу. Якщо процедура не дала відразу очікуваного результату, потрібно опустити забруднену частину одягу в каструлю з окропом і потримати там близько хвилини. Далі прямо у воді слід спробувати відчистити заплямовану ділянку тієї ж щіточкою.

Використання праски

Взявши шматок будь-якої натуральної тканини і поклавши його зверху на стару гумку, необхідно зверху легко пропрасувати праскою. Після прасування жуйка затримається на тканині, але на одязі може залишитися від неї помітна пляма.

Застосування фена для волосся

Включивши прилад на максимум потужності і тримаючи його в руках, направ гаряче повітря на жувальну гумку. Розігріта феном жуйка легко відстане навіть від шерстяного светра або шовкових штанів. Для цього доведеться трохи потерти її старою зубною щіточкою.

Якщо ти маєш справу з одягом з вовни або делікатного матеріалу (атлас, шовк і шифон, або ж линяюча тканина), тобі не підійдуть методи з нагріванням. Також у випадку з делікатними тканинами не слід використовувати олію і ацетон, щоб не погіршити ситуацію, додавши нові плями.

Видалити жуйку можна окропом або праскою

Холодні методи усунення жуйки,

що прилипла до одягу

Помістити річ у морозилку

Найпростіший спосіб видалити жуйку з одягу – відправити річ в морозилку, перед цим замотавши її у поліетилен. Однієї години цілком достатньо для того, щоб замерзла грудочка легко відвалилася від тканини. Субстанцію, яка застрягла у волокнах, доведеться акуратно відшкребти чимось гострим.

Використання льоду

Коли розміри забрудненого одягу не дозволяють помістити його в морозилку, можна скористатися звичайним кубиком льоду. Лід точно знайдеться не тільки в будинку, але і в готелі, кафе або ресторані. Поклавши шматочок льоду на жувальну гумку, варто почекати 5-10 хвилин до її повного затвердіння. Далі можна легко відшкребти жуйку з поверхні одягу чимось гострим.

Видалити льодом жуйку можна навіть з меблів, сумки або портфеля.

Помістивши річ у морозилку можна відчистити її від жувальної гумки

Обробка різними допоміжними засобами

Застосування оцту

Нагрітим на водяній бані до 40 градусів оцтом можна, не пошкодивши річ, позбавити від гумки будь-який кольоровий одяг. Жуйку потрібно обробляти круговими рухами зубною щіткою, умоченою в теплий оцет.

Використання рослинної олії

Візьми одну столову ложку оливкової, соняшникової або горіхової олії і оброби нею присохлу гумку. Важливо зробити це дуже акуратно, щоб не забруднити одяг ще більше. Якщо все-таки олія потрапила на тканину, пляму слід обробити засобом для миття посуду, а після цього саму річ випрати в пральній машинці.

Несення засобів для зняття лаку з нігтів

Рідина для зняття лаку, яка у своєму складі має ацетон, відмінно справляється з різними забрудненнями на одязі, серед яких і присохла жувальна гумка. Однак ацетонові засоби рекомендується використовувати лише для натуральних тканин.

Сучасні хімічні засоби без ацетону універсальні, оскільки їх можна застосовувати для виведення плям практично для будь-яких видів тканин.

Відчистити жуйку можна універсальними хімічними засобами

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