Як полагодити блискавку: прості способи (відеоінструкція)

Відтоді, як винайшли блискавку, вона особливо не змінилася. Втім, як і проблеми з нею. Бігунок застряє, зубці блискавки не сходяться, відвалюється язичок бігунка. Якщо ці проблеми тобі докучають, то ми підготували кілька способів вирішити їх без заміни блискавки.

Блискавка, яка почала розходитися, – не привід дратуватися. За кілька хвилин ти зможеш виправити ситуацію, а все, що тобі знадобиться – сама блискавка з погано працюючим замком і плоскогубці або кусачки. Часто блискавка перестає триматися і по-зрадницькому розстібається через те, що замок перестав щільно прилягати до зубців і вже не може їх утримати разом.

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Як зремонтувати блискавку

Що робити, якщо розходиться блискавка

Перевір, чи застібається зламана блискавка в принципі. Якщо ти зміг її застебнути і вона не розстебнулася відразу ж – її можна полагодити. Для цього потрібно лише легенько притиснути замок до зубців блискавки, так, щоб верхня і нижня його частини зійшлися ближче один до одного. Обережно зроби це з двох сторін замку. Перевір, як тепер застібається блискавка.

Тобі вдасться полагодити блискавку, клацнувши кілька разів плоскогубцями! Це геніальний трюк, який завжди виручає, якщо блискавка розходиться. Буває, що вона розходиться посередині, – в такому разі з'єднай проблемні зубчики руками і вирівняти їх за допомогою тих же кусачок.

Як полагодити блискавку,

якщо бігунок повністю зіскочив

Коли собачка (або бігунок) блискавки повністю зіскакує, може здатися, що виправити проблему просто неможливо. Проте, існує простий спосіб повернути бігунок назад на своє місце. Для цього тобі буде потрібно взяти лише плоскогубці і нові верхні або нижні стопори для блискавки.

Купи новий бігунок для блискавки, якщо стара деталь пошкоджена

Заміну для бігунка можна придбати в магазинах тканин і товарів для рукоділля.

Переконайся в тому, що нова собачка збігається зі старою за розміром і підходить саме для твого типу блискавки. Найкраще буде прихопити з собою в магазин стару собачку.

Також можна спробувати придбати в товарах для рукоділля готовий набір для ремонту блискавок, в якому буде все необхідне для заміни собачки і встановлення верхніх і нижніх стопорів на замок. В іншому випадку тобі доведеться окремо придбати собачку для блискавки і стопори до замка.

Видали плоскогубцями кілька зубчиків біля кінця блискавки

Щоб повернути бігунок на місце, тобі необхідно оголити невелику ділянку тканинної стрічки блискавки поруч з її кінцем.

Видаляй зубчики по одному за допомогою плоскогубців. "Оголити" потрібно близько 5 см тканинної стрічки на обох половинках блискавки.

Постарайся видалити мінімально можливу кількість зубчиків для повернення собачки на своє місце.

Переконайся в тому, що ти зачистив однакову довжину тканинної стрічки на обох половинках блискавки. Якщо сторони виявляться різними, то може не вийти повернути назад бігунок.

Насади бігунок на блискавку

Напрямок натягування на блискавку собачки буде відрізнятися в залежності від того, відкритою чи застебнутою виявилася блискавка, коли з неї зіскочила собачка.

Якщо блискавка відкрита, натягуй собачку на неї роздвоєним отвором, щоб об'єднаний отвір зі зворотного кінця бігунка дивився в напрямку від самої блискавки.

Якщо блискавка застебнута, натягни на неї бігунок об'єднаним отвором, щоб роздвоєний отвір собачки з іншого боку дивився в напрямку від блискавки.

Перевір роботу блискавки після остаточного встановлення бігунка

Спробуй кілька разів зрушити бігунок вгору і вниз, щоб перевірити його роботу. Якщо собачка успішно встала на своє місце, то вона просто буде розстібати і застібати замок.

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