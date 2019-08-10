Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах

З'явився специфічний запах в улюбленому взутті? Сьогодні у щотижневій стильній та корисній рубриці від Радіо МАКСИМУМ ми розповімо, як позбутися від неприємного запаху у взутті і запобігти його появі.

Скільки неприємностей може створити така проблема, як неприємний запах взуття. Це і неможливість зняти кросівки в гостях, сором при переодяганні (якщо на роботі потрібно змінити одяг або в роздягальнях спортивних комплексів і басейнів), незручності в магазині при виборі нової пари і багато інших випадків.

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Це може спровокувати низку комплексів і сильно ускладнити життя. Не варто панікувати завчасно, сьогодні розроблено чимало способів, як прибрати запах з взуття. У такій делікатній ситуації потрібно робити все можливе, щоб це усунути. Причому діяти потрібно швидко, поки проблема не переросла в нав'язливу ідею і не стала турбувати на підсвідомому рівні.

Що робити, якщо у взутті з'явився неприємний запах

Як позбутися від неприємного запаху взуття

"Задихнутися" можуть не тільки щільно закриті кросівки. Босоніжки, зроблені з певного сорту шкіри, теж можуть неабияк зіпсувати життя. На випадок, якщо взуття почало погано пахнути, існує низка рецептів, які зібрали хороші відгуки щодо ефективності:

Спрей-дезодорант з подвійною дією: він допомагає вивести неприємний запах, діючи на джерело на молекулярному рівні.

Оброблення взуття хлоргексидином: для дезінфекції використовується 0,05%-ний розчин препарату. Вимиті і почищені щіткою туфлі обробляють розчином, приділяючи увагу також устілкам з двох сторін, потім взуття поміщають в герметичний поліетиленовий пакет на чотири години, після чого туфлі сушать пару днів.

Для кросівок відмінно підійдуть спеціальні фрешери: зручні стікери, антибактеріальні властивості яких швидко нейтралізують характерний запах спортивного взуття, а конструкція дозволяє регулювати інтенсивність дії.

Спеціальні спреї - дієвий спосіб боротьби з неприємним запахом взуття

Для тих, хто віддає перевагу домашнім засобам простіше, на допомогу прийдуть нашатирний спирт, горілка або міцна заварка зеленого чаю. Цими засобами потрібно змочити взуття, скориставшись ватним диском, потім ретельно висушити. Використовуючи будь-які препарати, будь акуратним, особливо обробляючи світлі, фарбовані і замшеві пари взуття. Слідкуй, щоб зовні на взутті не залишилися сліди.

Профілактика – найкращий спосіб боротьби

з поганим запахом взуття

Дотримуючись низки нескладних правил, можна не тільки уникнути появи запаху взуття, а й продовжити йому життя:

Регулярно просушуй взуття: вологе середовище сприяє розмноженню бактерій, що викликають неприємний запах. Можна скористатися звичайними газетами, набивши ними туфлі, але найкраще із завданням впораються спеціальні сушарки для взуття – вибирай моделі, оснащені ультрафіолетовими лампами.

Намагайся не ходити довго в закритому взутті, а перебуваючи більшу частину дня в опалювальному приміщенні, перевзуватися зимові черевики на легше взуття.

Носи бавовняні шкарпетки, в яких ноги "дихають".

Стеж за устілками: щодня суши їх, іноді пери, міняй кожні два-три місяці на нові.

Активоване вугілля, покладене в шкіряні або замшеві туфлі на ніч, вбере не тільки вологу, але і поганий запах.

Профілактика – найкращий спосіб боротьби з поганим запахом взуття

Слідувати перерахованим рекомендаціям буде простіше, якщо мати на кожен сезон кілька пар взуття. Це дозволить приділити просушуванню і провітрюванню досить часу.

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