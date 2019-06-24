Що робити, якщо у вуха потрапила вода: актуальні поради

Влітку, коли так і тягне до водойм, – найвищий ризик того, що у вухо потрапить вода. Пригадуєте неприємні відчуття, які з'являються після цього. Ми ж розповімо вам, як позбутися зайвої рідини та чого КАТЕГОРИЧНО не варто робити.

Чим загрожує наявність води у вухах? Вона може призвести до погіршення слуху. На щастя, тимчасові, однак дискомфорт вам гарантований. Але це не найнеприємніше.

І ще: Науковці розповіли, чим загрожує дефіцит вітаміну D для здоров'я чоловіків

Волога – ідеальне середовище для розвитку бактерій, в тому числі хвороботворних. Результатом їх розмноження можуть стати запальні процеси: отити різної складності.

Що робити, якщо у вухо потрапила вода

Протріть вухо м'яким рушником або серветкою. Просто протріть! Не треба засовувати матеріал у вушний канал.

Нахиліть голову постраждалим вухом до плеча. Це допоможе зайвій воді витекти.

Обережно посмикайте за мочку вуха. Таким чином ви випрямите вушний канал, і волозі буде простіше його покинути. Цей спосіб ефективніший, якщо нахилити голову вухом до плеча.

Кілька разів притисніть вухо долонею. Це створить вакуум, завдяки якому воду "вичавить" назовні. Не забувайте нахиляти голову на плече.

Використовуйте теплий компрес. Це може бути грілка з водою 40-50 ℃ або змочений у рідині тієї ж температури рушник. Притисніть компрес до вуха на 30 секунд, потім зніміть на хвилину. Зробіть 4-5 підходів. Лежати при цьому треба постраждалим вухом вниз. Зміна температур допоможе воді витекти.

Скористайтеся феном. Встановіть його на мінімальне тепле значення і починайте продувати вухо, щоб випарувати вологу. Тримайте фен на відстані не менше 30 см від вушної раковини. Під час просушування не забувайте відтягувати мочку вуха вниз. Так буде ефективніше.

Закапайте в вухо перекис водню. Достатньо 3-4 крапель. Через 2-3 хвилини нахиліть голову на плече і посмикайте за мочку вуха. Перекис зробить вушну сірку рідшою і звільнить від неї вушний канал. І тоді воді буде легше витекти.

Чого КАТЕГОРИЧНО не можна робити

Чистити вухо ватними паличками або тампонами. Звичайно, вата вбирає в себе зайву рідину. Але паличкою ви збираєте розбухлу від вологи вушну сірку в один клубок. Він може перекрити вушний канал, заблокувавши частину води всередині вуха. Крім того, подразнюючи чутливу шкіру, ви змушуєте вухо виробляти більше сірки, що посилює справу.

Намагатися прочистити вухо пальцями. Ще шкідливіший варіант, ніж попередній. Пальці зовсім не вбирають воду. А ось сірчану грудку формують швидко. Крім того, ніготь може подряпати шкіру в вушному каналі і занести інфекцію.

Терпіти закладеність. Звертайтеся по допомогу до отоларинголога, якщо закладеність не проходить протягом 1-2 днів. Цілком можливо, у вас починається запальний процес. Важливо не допустити його розвитку.

Не забувайте берегти себе та своє здоров'я!

Читайте також: Ось чому не варто прагнути отримати рівномірну засмагу: пояснення лікарів