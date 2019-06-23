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Ось чому не варто прагнути отримати рівномірну засмагу: пояснення лікарів
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Наукові фахівці стверджують, що шкіра тіла не здатна отримувати рівномірну засмагу, а прагнення добитися рівної засмаги на всіх ділянках лише підвищує ризик пошкодження шкіри та пов'язаного з ним раку.
Згідно з даними, отриманими вченими з Університету Единбурга, шкіра в різних зонах тіла засмагає по-різному. Спроби добитися рівної засмаги від кінчиків пальців до маківки голови сприяють тому, що на деяких ділянках шкіра піддається інтенсивнішому впливу сонячного ультрафіолету.
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Фахівці провели експеримент за участю 100 добровольців, яких піддали дії декількох доз ультрафіолету. Через сім днів вони перевірили стан шкіри людей, щоб визначити інтенсивність виділення шкірою пігменту меланіну, який і дає відтінок засмаги на ній. Дослідники з'ясували, що шкіра сідниць загоряє повільніше та гірше, ніж шкіра спини. Також, переконані вчені, на тілі, крім сідниць, є й інші ділянки шкіри, менш сприйнятливі до сонця і, відповідно, засмагають вони довше, ніж інші. Це, за їхніми словами, пов'язано з тим, що на різних ділянках тіла шкіра по-різному синтезує мелатонін.
Учені закликають не прагнути до отримання рівної засмаги. Якщо ви бачите, що шкіра десь на тілі не засмагла так, як в інших місцях, не потрібно проводити під прямими сонячними променями якомога більше часу. Не забувайте, що сонячні ванни негативно впливають на ваше здоров'я, якщо ними зловживати.
Різні ділянки тіла виробляють захист від сонця по-різному. Меланома легше з'являється на тих з них, де захист спрацьовує гірше, а сонце впливає довше, – підкреслили автори праці.
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