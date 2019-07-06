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Як вивести жирні плями з одягу: 10 дієвих способів
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Як не крути, але кожна людина стикалася з такою неприємною проблемою, як жирні плями. З'являються вони дуже легко і непомітно. Сьогодні ми розповідаємо про перевірені роками народні методи, за допомогою яких ти легко зможеш вивести жирні забруднення, навіть застарілі.
Після веселого і активного вечора або через неуважність часто залишаються сюрпризи у вигляді жирних плям. Якою б не була причина появи таких забруднень на твоєму одязі, майже завжди ти зможеш їх видалити. Багатьом цікаво, як вивести стару жирну пляму з одягу, проте на практиці доводиться мати справу не тільки з застарілими, а й зі свіжими забрудненнями. Ми підготували для тебе найдієвіші способи видалення жирних плям на всі випадки життя.
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Як відіпрати свіжі жирні плями
Господарське мило
Це універсальний засіб, яким можна видалити свіже забруднення. Намили замоченим в теплій воді бруском мила брудні місця одягу, залиши на 12 годин для ретельного вбирання (для ефективності краще обернути одяг целофаном), після чого прополощи одяг від мила.
Цукор
У цьому разі треба після намилювання одягу милом посипати плями жиру невеликою кількістю цукру. Через 15 хвилин після нанесення потри місця з жиром щіткою, і ще через 15 хвилин випери одяг в пральній машині.
Сіль
Не менш ефективний спосіб, ніж вивести жирну пляму за допомогою цукру. Принцип застосування практично ідентичний – рясно посип забруднення сіллю, щоб пляма була повністю покрита. Через деякий час після вбирання ретельно потри пляму за допомогою щітки, прибери залишки солі і промий оброблені забруднення в теплій воді.
Крейда
Для швидкого і хорошого результату натри трохи крейди і посип цим порошком плями від жиру, а через 2-3 години змий крейду водою.
Зубний порошок
Поклади брудний одяг на рівну горизонтальну поверхню, рясно посип плями жиру зубним порошком, зверху поклади тонку тканину і пропрасуй одяг гарячою праскою. Далі залиш оброблену річ на ніч, після чого ретельно прополощи одяг у воді. Чим вивести масну пляму з одягу, якщо під рукою немає зубного порошку? Можна за такою ж схемою застосовувати тальк, дитячу присипку або соду.
Як видалити старі жирні плями
Бензин
Цей спосіб для виведення старої жирної плями підходить тільки для того одягу, який виготовлений з будь-яких тканин, крім синтетики. Перед застосуванням дізнай склад своїх речей, якщо все добре, просочи ватний тампон в бензині, після чого змочи старі жирні плями від країв до центру, дай трохи вбратися, і вже потім відправляй річ в пральну машину.
Скипидар
Це агресивний і сильний засіб, тому перед тим, як видаляти забруднення скипидаром, переконайся, що одяг виготовлений не з делікатних тканин. Щоб прибрати навіть найдавніші плями, досить втерти скипидар у забруднення за допомогою ватного тампона, залишити на кілька годин, після чого випрати. Плями жиру обов'язково зникнуть.
Гліцерин
Чим вивести плями від жиру, якщо скипидару вдома немає? Його роль відмінно замінить гліцерин, який необхідно застосовувати аналогічним чином. Для того щоб повністю видалити забруднення, треба ретельно потерти плями ватою, змоченою в гліцерині.
Оцет
Досить змішати оцет і воду, замочити в приготованому розчині одяг всього на 10 хвилин. Далі – звичайне прання.
Кока-Кола
Досить оригінальний спосіб, щоб відчистити одяг від старої масної плями – налий в місткість 2-3 літри кока-коли, замочи в ній брудний одяг на 2-3 години, після чого дістань річ і випери у пральній машині.
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