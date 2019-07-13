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Як зашити або замаскувати дірку на джинсах: покрокові інструкції

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Як зашити або замаскувати дірку на джинсах: покрокові інструкції - фото 1

Для більшості чоловіків джинси є основним елементом гардеробу. І часто не хочеться розлучатися з улюбленими штанами, попри те, що на колінах з'явилися дірки чи протерті ділянки. Сьогодні у стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ ми розповімо тобі, як стильно та просто дати джинсам нове життя.

Джинси стали одним з найпопулярніших предметів гардероба у чоловіків. Але рано чи пізно навіть на якісних і дорогих джинсах можуть з'явитися розриви та дірки. Цей факт не може не засмутити, особливо якщо джинси улюблені. Найкращий вихід в цій ситуації – віднести річ в ательє або зашити їх своїми руками. Є безліч способів, як замаскувати дірку на штанах з деніму.

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Як зашити чоловічі джинси - фото 340448
Як зашити чоловічі джинси

Молоді хлопці можуть і не заморочуватися такою дрібницею, як діра на джинсах. але:

  • джинси носить не тільки молодь;
  • не завжди і не скрізь рвані джинси доречні;
  • самі дірки можуть виглядати неакуратно.

Якщо немає можливості чи бажання ремонтувати джинси, то ти з них завжди можеш зробити стильні шорти.

Як можна приховати дірку на джинсах

Аплікація і кишені. Якщо ти молодий, любиш яскравий одяг і незвичайні речі, то дірка на джинсах стане відмінним приводом змінити улюблену річ гардеробу. Методика проста – зсередини проклей флізеліном, зафіксуй стяжками і покрий ззовні кишенею або стильною аплікацією;
Обрамлення країв – можна надати дірці оригінальну форму і запобігти подальшому розповзанню шва.

Дірку можна приховати обрамленими краями - фото 340445
Дірку можна приховати обрамленими краями

Як правильно і легко зашити дірку на джинсах

Штуковка – ефективний і універсальний метод усунення дірок.
Але частою проблемою стає те, як зашити джинси між ногами, ремонт повинен бути виконаний ефективно і красиво. Накладні латки і візерунки тут не підходить – виручає штуковка.

Така реставрація досить складна і вимагає певної навички володіння швейною машинкою.

Етапи штуковки дірок на джинсах:

  1. на виворітну сторону приклеюємо і пропрасовуємо клейову латочку. Її краще вибирати у тон до джинсів;
  2. на лицьовій стороні обводимо приблизну область штуковки;
  3. нитки підбираємо максимально схожі до тону джинсової тканини;
  4. робимо перший шов;
  5. другий йде у зворотному порядку на максимально близькій відстані, щоб нитки заповнили всю дірку;
  6. якщо машинка не обладнана заднім ходом, або постійно залишає пропуски, тоді слід перевертати джинси при кожному проході;
  7. закінчивши заповнювати дірку штуковкою, вивертаємо джинси;
  8. зайву бахрому клейової заплатки видаляємо і пропрасовуємо штани.
Штуковка – ефективний метод усунення дірок - фото 340446
Штуковка – ефективний метод усунення дірок

Дірка на коліні: як відремонтувати джинси

Порвану на коліні штанину видно всім оточуючим, а неякісна обробка лише погіршить вигляд, тому слід знати, як зашити джинси на коліні якісно і швидко.

Можна, як і в попередньому випадку скористатися штуковкою, але на коліні така "пляма" з ниток буде впадати в око. Тому рекомендується максимально задекорувати ділянку з діркою на коліні після штуковки. Додай невелику аплікацію чи латку або ж прострочи яскравим швом.

Як зашити дірку на коліні - фото 340447
Як зашити дірку на коліні

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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