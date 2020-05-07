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Що робити далі? 5 книг, які допоможуть виробити стратегію
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Автори цих книжок упевнені в тому, що за будь-яких обставин ми повинні залишатися самими собою, не втрачаючи здорового глузду і творчого підходу до життя. І це буває не лише тоді, коли ми дбаємо про власну вигоду, але й коли допомагаємо іншим стати кращими.
"Креативний особистий брендинг", Юрґен Саленбахер
(Х.: Фабула, 2019)
Як пише автор цієї книжки, багато його знайомих стикаються з такою проблемою. Студенти дедалі частіше здобувають дві вищі освіти, сподіваючись, що так забезпечать собі успіх у майбутньому. Усе й усі перебувають у стані невизначеності, у дивному стані переходу з минулого у майбутнє. Це явище називається "поколінням невизначеності". Усіх цікавить те саме питання: "Що мені робити далі?".
Це цікаво: 5 книг, які допоможуть знайти своє місце у житті
Тож автор ділиться власною стратегією відповіді на це запитання, а саме стратегією Креативного Особистого Брендингу. Вона має чотири ключові елементи: сутність, стиль, упевненість та грацію. Мета цієї стратегії – виробити творчі лідерські якості, а також допомогти визначити, куди рухатися, як туди дістатися і з ким.
Таким чином, перед нами унікальний метод особистого тренінгу, який має на меті розвиток творчого мислення та інновацій. Цей метод, що спершу був розроблений як спосіб управління розвитком кар’єри, може стати в пригоді будь-якій людині, яка прагне з’ясувати, що вона може запропонувати світові.
"Мистецтво стратегії. Путівник до успіху в житті та бізнесі від експертів теорії гри", Авінаш К. Діксіт, Баррі Дж. Нейлбафф
(Л.: Видавництво Старого Лева, 2019)
Ця книжка для того, хто хоче досягти більшого у бізнесі та житті, використовуючи науково доведені стратегії, а також для тих, хто захоплюється математикою і теорією ігор. Загалом стратегічне мислення – це мистецтво перевершити суперника, усвідомлюючи, що суперник намагається перевершити тебе. Це також мистецтво пошуку шляхів до співпраці, навіть коли інші керовані винятково особистим зиском. Це мистецтво тлумачити і виявляти інформацію.
А ще – мистецтво ставити себе на місце іншого, щоб передбачити його вчинки й уплинути на них. Автори книжки вважають, що майстерне стратегічне мислення за таких численних і розмаїтих ситуацій і надалі залишається мистецтвом, але в основі його є кілька простих базових принципів – так і виникає ціла наука стратегії, а саме – теорія гри.
"Виживання найгарніших. Наука краси", Ненсі Еткофф
(К.: Yakaboo Publishing, 2019)
Авторка цієї книжки – доктор психології, дослідниця і викладачка Гарвардської школи медицини, практикуюча психологиня – стверджує, що зацікавлення мовою, трендами чи просто власним іміджем не є виявами зіпсутості, матеріалізму, бездуховності, марнославства чи поверхневості. Спираючись на десятки наукових праць та результати сотень авторитетних досліджень на перетині соціальної психології, соціометрії, біології та фізіології, вона пояснює чіткі взаємозв'язки між тим, що люди зазвичай вважають красивим, та еволюційними потребами нашого виду.
Простежуючи відмінності сприйняття вроди, моди та сексуальності в різних країнах, культурах, епохах, суспільних прошарках, авторка відзначає, як на вподобання впливають вік, стать, орієнтація і суспільні норми і пояснює причини цих відмінностей. Вона розглядає практично кожен елемент людської зовнішності та детально пояснює, що ми незмінно намагаємося розгледіти та підкреслити в собі самих, і що бачать наші потенційні сексуальні партнери, суспільство та навіть роботодавці.
"Говорити легко та невимушено. Як стати приємним співрозмовником", Керол Флемінг
(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020)
Ця книжка – про численні аспекти "легкої світської бесіди" і мистецтво красиво розмовляти. Її авторка – кваліфікований логопед і тренер з мовних технік – вважає, що у спілкуванні не існує навички важливішої за так звану бесіду "ні про що". З її допомогою ви навчитеся: легко починати розмову та елегантно "виходити" з неї, підтримувати бесіду одразу з декількома співрозмовниками, правильно їсти, пити та рухатися під час розмови, надати своїй вимові максимальної привабливості, стати уважним та цікавим співрозмовником, завести нові корисні знайомства завдяки комунікативним навичкам.
"Якщо треба попрактикуватись у вмінні вести невимушену та приємну світську бесіду, я виведу вас із затінку й направлю на сонячний бік вулиці, – закликає авторка. – Я витягну вас із вашого мікросвіту та відправлю в макрокосм, де ви зустрінете інших людей. Для багатьох із вас ті інші люди перебувають по інший бік стіни, яку називають "соціофобія". Ви вийдете зі свого "внутрішнього світу" назустріч новим стосункам, чого ніколи б не трапилося, якби ви продовжували концентрувати увагу лише на собі".
Оскільки мистецтво красиво розмовляти – секрет особистого успіху кожного з нас, а все довкола починається зі слова, то нехай це буде легко, невимушено та вишукано!
"Мудрість за одну хвилину", Ентоні де Мелло
(Х.: Фоліо, 2019)
Ця книжка булa нaпиcaнa нe для тoгo, щоб повчати, a щоб Пpoбуджувaти. Нa її cтopiнкax живe Мудpicть, яка може вiдкpитиcя кoжнoму, але для відкриття якoї зaмaлo лишe cлiв. Читаючи цi пpитчі й oпoвiдки Мaйcтpa, нa кожну з якиx пoтpiбнo нe бiльшe хвилини, можна несподівано вiдкpити для ceбe Мoвчaзнe Вчeння (iнoдi в дpукoвaниx cлoвax, a iнoдi – у порожнечі мiж pядкiв), уcвiдoмити йoгo пpиxoвaну зa eмoцiями i думками глибину й ocягнути мудрість, cилу i кpacу справжнього Пpoбуджeння.
Загалом у цих історіях, розказаних від імені Майстра, або Вчителя, мовить не одна людина. Це і індійський гуру, і дзенський чернець, і даоський мудрець, і єврейський рабин, і християнський священик, і суфійської містик. Це Лао-цзи, Сократ, Будда, Ісус, Заратустра і Магомет. Майстер міг жити і в VII столітті і в XXІ-му. Його мудрість в рівній мірі належить і Заходу, і Сходу. Але хіба так важливі історичні екскурси, адже історія – лише перелік подій, а не саме Життя.
Ігор Бондар-Терещенко
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