Що приготувати на Новий рік 2021: рецепти новорічних салатів

Ці новорічні салати приготувати дуже просто і швидко / maximum.fm

Рецепти смачних і ситних новорічних салатів, які готуються швидко і просто. Назви новорічних салатів можуть бути наповнені найбезглуздішим новорічним божевіллям! Готуємо цікаві салати на Новий рік 2021 разом із Радіо МАКСИМУМ.

Обираючи страви на Новий рік 2021, не варто забувати й про старі перевірені рецепти новорічних салатів, адже так ви отримаєте гарантовані смачні смаколики на Новий рік. Проте, варто спробувати й щось новеньке. Ми зібрали кілька варіантів новорічних салатів, які приємно здивують ваших гостей, а вам не доставлять великих клопотів при їх приготуванні.

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"Вальдорф"

Смачний "Вальдорф" до Нового року 2021 / fabfitfun

Популярний американський салат. Назва походить від "Вальдорф-Асторія" (готель в Нью-Йорку). Складається салат, як правило, з кислих або солодких яблук, селери та волоських горіхів. Заправляють його зазвичай майонезом і лимонним соком. Трапляються також варіації приготування вальдорфського салату з додаванням родзинок і винограду. Для приготування салату вибирайте середні яблука зеленого кольору. А замість майонезу можна взяти йогурт без наповнювача, також додати до продуктів ананас.

Салат з ананасом, смаженими кабачками та сиром

Смачний салат з ананасом, смаженими кабачками і сиром до Нового року 2021 / fabfitfun

У цьому салаті ви зустрінете гармонійне поєднання обсмажених кабачків, соковитого консервованого ананаса, солодкої кукурудзи та вершкового сиру. Щоб приготувати салат з ананасами, вам потрібно: один середній кабачок, половина банки консервованого ананаса, банка консервованої кукурудзи та 100 грамів твердого сиру (найкраще брати пармезан). Кабачки порізати кільцями товщиною в половину сантиметра, посолити та обсмажити до готовності. Кільця ананаса поріжте на трикутники. Сир на тоненькі прямокутники. На плоскій тарілці довільно викладіть, чергуючи ананаси та кабачки. Зверху салат посипте кукурудзою. Заправте оливковою олією, посоліть і поперчіть. Прикрасіть зеленню і часточками сиру.

Салат "Новорічна зірка"

Смачний салат "Новорічна зірка" до Нового року 2021 / fabfitfun

Цей салат приготувати дуже просто і швидко, а завдяки оригінальній "новорічній" подачі салат займе почесне центральне місце на вашому святковому столі. Він дуже сподобається дітям, а також тим, хто стежить за фігурою навіть у новорічні свята. Для його приготування вам знадобиться по одній штуці зеленого яблука, апельсина, груші; жменька червоного винограду, жменька гранатових зерен, суміш листових салатів. Очищений апельсин, яблуко, груші наріжте кубиками. Виноград помийте і розділіть на половинки. Листя салату промити, обсушити, порізати. Всі складові страви змішайте, заправте йогуртом або оливковою олією, викладіть на плоску тарілку, формуючи гірку, зверху посипте гранатовими зернами. Верхівку гірки прикрасіть зірочкою з білого обсмаженого хліба.

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"Россіні"

Смачний "Россіні" до Нового року 2021 / fabfitfun

Для салату з мелодійним італійським ім'ям беремо смачний бекон, найсвіжіші молоді овочі, ароматні приправи та, звичайно ж, моцарелу. Відварюємо буряк до готовності, моркву – до напівготовності. Нарізаємо буряк кружечками товщиною в 3 мм, моркву – навпіл. Для заправки змішуємо часник, половину оливкової олії, сіль, перець, половину оцту, сік апельсина. Створюємо на тарілці композицію з овочів, сиру, очищених часточок апельсина і поливаємо все заправкою. Вуаля!

"Нісуаз"

Смачний "Нісуаз" до Нового року 2021 / fabfitfun

Одна з найпопулярніших страв прованської кухні. Свою назву салат отримав на честь французького міста Ніцца, де його вперше приготували місцеві кухарі. За іншою легендою, одним з авторів рецепта цього салату був американський хореограф грузинського походження Джордж Баланчин. Основа класичного нісуазу – листя салату, свіжі помідори, варені яйця, оливки, анчоуси та заправка на основі оливкової олії. Але, як і у багатьох популярних страв, сьогодні існує безліч варіацій салату: з вареною картоплею, стручковою квасолею, цибулею, артишоками, лососем і іншими інгредієнтами, на які тільки вистачить фантазії у кухарів.

Салат з авокадо і куркою

Смачний салат з авокадо і куркою до Нового року 2021 / fabfitfun

Авокадо чудово підкреслює смак курки, через це салат з авокадо виходить не тільки смачним, але і ситним. Для його приготування вам знадобиться 300 грамів курячого філе, одне авокадо, пучок листового салату, кілька помідорів чері, пакетик ароматних трав або інша приправа на ваш смак. Куряче філе відварити, охолодити та порізати кубиками. Авокадо для салату очистити від шкірки, видалити кісточку і теж порізати кубиками. Листя порвіть довільними шматочками. Помідори чері – часточками. Листя салату покладіть на дно тарілки, а зверху викладіть курку, авокадо і помідори. Полийте майонезом, посипте ароматними травами.

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