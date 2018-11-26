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Різдвяний піст 2018-2019: що можна їсти в піст перед Різдвом

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У піст потрібно входити з хорошим настроєм - фото 1
У піст потрібно входити з хорошим настроєм / pinterest

Різдвяний піст 2018 починається 28 листопада і триватиме до 6 січня. Радіо МАКСИМУМ розповідає, як треба харчуватися в піст.

Різдвяний піст покликаний очистити тіло і душу людини до одного з найбільш важливих свят православного календаря Різдва Христового.

Тут більше про Меню на Різдво: скільки страв має бути на Святвечір

Під час Різдвяного посту не можна їсти м'ясо, молочні продукти, яйця і пити алкоголь. В деякі дні дозволяється їсти рибу, олію, а в релігійні свята – пити вино.

Що можна їсти з 28 листопада по 19 грудня 2018 року:

  • Понеділок: можна вживати гарячу їжу рослинного походження, але без олії.
  • Вівторок, четвер, субота, неділя: дозволяється рослинна олія в невеликих кількостях, плюс риба.
  • Середа і п'ятниця: сухоїдіння. 4 грудня 2017 року (понеділок) буде свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. І в цей день дозволяється вживати в їжу трохи червоного вина.
Суворість посту посилюється в останній тиждень перед Різдвом - фото 211800
Суворість посту посилюється в останній тиждень перед Різдвом / inforesist

Що можна їсти з 20 грудня 2018 до 1 січня 2019 року:

  • Понеділок: їжа рослинного походження, але без олії.
  • Вівторок і четвер: рослинна їжа з рослинною олією.
  • Середа і п'ятниця: сухоїдіння.
  • Субота: гаряча їжа рослинного походження з олією, риба. 1 січня після Нового Року дозволяється випити трохи червоного вина.

Що можна їсти з 2 по 5 січня 2019 (піст посилюється, не можна вживати навіть рибу):

  • Понеділок і середа: сухоїдіння.
  • Вівторок і четвер: їжа рослинного походження, але без олії.
  • 6 січня – Різдвяний святвечір – в цей день потрібно дотримуватися особливо суворого посту. Після вечері дозволяється з'їсти кутю.
Завершується Різдвяний піст після настання темряви, або появи на небі першої зірки - фото 211799
Завершується Різдвяний піст після настання темряви, або появи на небі першої зірки

Медики ж попереджають, у піст потрібно входити з хорошим настроєм, тоді він пройде легко. "Наш народ ставиться до нього як до якоїсь жертви. У таких випадках краще взагалі не починати постити. Інакше нагородите себе стресом", – стверджує психоаналітик Наталія Кухтіна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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