Що потрібно і не можна робити взимку: заява медиків, яка вас здивує

Що не можна робити взимку

Зимовий сезон асоціюється не лише зі святами, подарунками та снігом, а й з вічним бажанням довше поспати, адже світловий день скорочується, а кількість справ − ні. Учені розповіли, що корисно робити взимку, а що не варто.

Психологи з університету Свінберга заявили, що перехід людини на "зимовий режим" функціонування доволі сильно впливає на самопочуття людей, тому потрібно не лише переводити годинники, а й змінювати ритм життя. Взимку більшість людей доволі складно сприймає відчутність сонця та процес прокидання ще у темряві, що створює ефект відсутності повноцінного сну.

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"Якщо наш біологічний годинник говорить, що прокидатися треба о 9-ій ранку, бо за вікном похмурий зимовий день, але ми однаково встаємо о сьомій, ми позбавляємо себе повноцінного сну", − пояснює професор Грег Мюррей.

Взимку потрібно довше спати і менше працювати

До того ж, холодна пора року приносить ще й захворювання та слабкість. Відтак, фахівці рекомендують не лише приділяти достатньо часу на сон, а й менше працювати. Якщо ви не погоджуєтесь з цією думкою, то варто знати, що найменш ефективними місяцями року є січень та лютий. Допомогти може зміщення графіку, приміром, приходити на роботу пізніше.

"Ви покажете кращі результати, почнете ефективніше проводити час на роботі", − додає лікар Тіль Роеннеберг.

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