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Чому потрібно з'їдати по 2 яблука на день

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Яблука – один із найбільш недооцінених фруктів в Україні - фото 1
Яблука – один із найбільш недооцінених фруктів в Україні

Яблука – чи не найбільш недооцінені фрукти. Втім, науковці не втомлюються нагадувати про їхню користь. Зокрема, фахівці наголосили, що вживання двох яблук на день може позитивно вплинути на здоров'я вашого серця!

У дослідженні, опублікованому в Американському журналі клінічного харчування, взяли участь 40 осіб середнього віку. Половина з'їдала два яблука на день, а інша половина отримувала еквівалент у вигляді соку. Експеримент тривав протягом двох місяців. Потім групи помінялися місцями, і в цьому режимі пройшло ще два місяці.

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Середні показники холестерину у випробуваних склали 5,89 при поїданні яблук і 6,11 у групі, яка пила сік.

Дослідник доктор Танасіс Кутсос прокоментував отримані результати так: "Одним з головних висновків нашого дослідження є те, що прості і скромні зміни в дієті, на кшталт введення кількох яблук, здатні суттєво вплинути на показники здоров'я серця".

Яблука можуть знизити рівень холестерину - фото 374878
Яблука можуть знизити рівень холестерину

Нагадаємо, що яблука багаті клітковиною та корисними мікроелементами, які називаються поліфенолами. Експерти вважають, що поліфеноли відіграють ключову роль у зниженні високого рівня холестерину, який, як відомо, сприяє підвищенню жорсткості і звуження артерій, таким чином збільшуючи ризик серцевого нападу й інсульту.

Проте, неясно, чому яблука в експерименті знижували холестерин краще, ніж сік. Можливо, річ у клітковині, а може бути, в цільних яблуках вищий рівень поліфенолів, – стверджувати напевно вчені поки не беруться і говорять, що потрібні додаткові дослідження.

Також дослідникам поставили запитання, чи можуть яблука замінити статини як холестерин-понижуючі засоби. У відповідь на це вчені скромно зазначили, що подібний вплив поки не доведено. Проте, незалежні експерти стверджують, що яблука мають набагато менший вплив на холестерин, ніж статини, і ні в якому разі не можуть розглядатися у ролі альтернативи.

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Джерело: Med Vesti
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