Чому потрібно з'їдати по 2 яблука на день

Яблука – чи не найбільш недооцінені фрукти. Втім, науковці не втомлюються нагадувати про їхню користь. Зокрема, фахівці наголосили, що вживання двох яблук на день може позитивно вплинути на здоров'я вашого серця!

У дослідженні, опублікованому в Американському журналі клінічного харчування, взяли участь 40 осіб середнього віку. Половина з'їдала два яблука на день, а інша половина отримувала еквівалент у вигляді соку. Експеримент тривав протягом двох місяців. Потім групи помінялися місцями, і в цьому режимі пройшло ще два місяці.

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Середні показники холестерину у випробуваних склали 5,89 при поїданні яблук і 6,11 у групі, яка пила сік.

Дослідник доктор Танасіс Кутсос прокоментував отримані результати так: "Одним з головних висновків нашого дослідження є те, що прості і скромні зміни в дієті, на кшталт введення кількох яблук, здатні суттєво вплинути на показники здоров'я серця".

Яблука можуть знизити рівень холестерину

Нагадаємо, що яблука багаті клітковиною та корисними мікроелементами, які називаються поліфенолами. Експерти вважають, що поліфеноли відіграють ключову роль у зниженні високого рівня холестерину, який, як відомо, сприяє підвищенню жорсткості і звуження артерій, таким чином збільшуючи ризик серцевого нападу й інсульту.

Проте, неясно, чому яблука в експерименті знижували холестерин краще, ніж сік. Можливо, річ у клітковині, а може бути, в цільних яблуках вищий рівень поліфенолів, – стверджувати напевно вчені поки не беруться і говорять, що потрібні додаткові дослідження.

Також дослідникам поставили запитання, чи можуть яблука замінити статини як холестерин-понижуючі засоби. У відповідь на це вчені скромно зазначили, що подібний вплив поки не доведено. Проте, незалежні експерти стверджують, що яблука мають набагато менший вплив на холестерин, ніж статини, і ні в якому разі не можуть розглядатися у ролі альтернативи.

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