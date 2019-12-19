Лікар назвав три прості правила довголіття

Американський медик розповів, що потрібно робити, щоб продовжити тривалість життя. Все значно простіше, аніж здавалось!

Лікар зі США Френк Ліпман озвучив три прості правила довголіття, які ще й допоможуть уникнути захворювань. Тому ці поради підійдуть для кожного, хто хоче бути здоровим.

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На першому місці активне фізичне життя, тобто регулярні заняття спортом та відвідування тренажерних залів. Насправді це допомагає не лише тримати себе у формі, а також знижує ризики отримати травми та додаткові проблеми зі здоров'ям.

Поради для довголіття

Друга порада може здивувати вас, але вона полягає у контрольованому стресі. Сюди входять ті ж тренування у спортзалі, контрастний душ, правильне харчування. Такі дії змушують організм спершу посилювати захисний механізм та не хворіти.

І останнє найприємніше правило – не відмовлятись від задоволення та не надто серйозно сприймати життя. Лікар рекомендує регулярно виділяти собі час для релаксу та улюблених занять.

Поради для довголіття

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