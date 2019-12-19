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Лікар назвав три прості правила довголіття

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Таємниці довголіття

Американський медик розповів, що потрібно робити, щоб продовжити тривалість життя. Все значно простіше, аніж здавалось!

Лікар зі США Френк Ліпман озвучив три прості правила довголіття, які ще й допоможуть уникнути захворювань. Тому ці поради підійдуть для кожного, хто хоче бути здоровим.

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На першому місці активне фізичне життя, тобто регулярні заняття спортом та відвідування тренажерних залів. Насправді це допомагає не лише тримати себе у формі, а також знижує ризики отримати травми та додаткові проблеми зі здоров'ям.

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Поради для довголіття

Друга порада може здивувати вас, але вона полягає у контрольованому стресі. Сюди входять ті ж тренування у спортзалі, контрастний душ, правильне харчування. Такі дії змушують організм спершу посилювати захисний механізм та не хворіти.

І останнє найприємніше правило – не відмовлятись від задоволення та не надто серйозно сприймати життя. Лікар рекомендує регулярно виділяти собі час для релаксу та улюблених занять.

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Поради для довголіття

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Джерело: newsyou.info
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