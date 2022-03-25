Що доречно зараз постити у соцмережах, а що – ні: поради психолога

Публікувати фотографії у соцмережах зараз можна і треба

Варто розуміти, що під час війни життя все одно триває. Тож важливо робити усе можливе для того, щоб підтримувати емоційне здоров'я у формі. Для цього можна і треба продовжувати вести соціальні мережі. Ми ж розповімо, що зараз можна постити, а від чого краще відмовитися.

Психологиня Аліна Касілова поділилася порадами у телеграм-каналі Психологічна підтримка. Вона розповіла, що доречно під час війни постити у соціальних мережах, а що – ні.

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Передовсім варто розуміти, що кожен особисто відповідає за те, яку реакцію ваші публікації викличуть в інших людей. Наприклад, ви втекли за кордон від війни і виклали фото, де ви п'єте каву. Хтось порадіє за вас, а хтось – почне ображати. І до цього потрібно бути готовими.

Варто розуміти, що кожна реакція – це про людину, яка цю реакцію проявляє. Тож, якщо ваші публікації викликають наплив злості, агресії, вас починають ображати, то це завжди про переживання читача.

Наприклад, хтось із рідних зараз на фронті й вони не дозволяють собі радіти простим речам. Або вони пережили втрату і їхнє життя стало різко чорним і сумним.

Психологиня зауважила, що зараз люди частіше постять природу та небо. Природа завжди давала і дає нам сили. Натомість у дуже малої кількості людей на сторінках з'являються щасливі моменти. Якщо й такі трапляються, то їх просто ніхто не викладає, щоб не бути засудженим.

Мовляв: "а що подумають інші" або "яке я право маю говорити про хороше, коли навколо смерть". Але, переконана експертка, це хибні думки.

Концентрація на хороших моментах надає нам необхідний ресурс. Якщо ви зараз не переживаєте позитивних емоцій, то можете ділитися теплими спогадами з минулого. Позитив зараз дуже важливий. Тож черпайте його звідусіль.

Що не варто постити в мережі

Натомість неетично постити те, в чому ви не розбираєтеся. Наприклад, багато хто зараз не полишає спроб проаналізувати події, описувати політичні зміни й видавати свої думки за істину.

Важливо пам'ятати, що є сфери, в яких ми мало що розуміємо і є події та рішення, на які ми не можемо вплинути. Тож ваша "експертна" думка зараз недоречна у мережі. Краще діліться відчуттями та переживаннями.

Це не означає, що потрібно різко стати блогером. Але іноді використання соціальних мереж може допомогти вам не зациклюватися лише на негативі, якого і так достатньо навколо.

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