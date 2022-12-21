Скільки чашок кави та чаю корисно пити за день

Скільки кави можна пити у день / Cyril Saulnier on Unsplash

Холодна пора року надихає частіше заварювати чай і починати доволі похмурі ранки з міцної кави. Але скільки горнят цих напоїв можна пити за день – читайте далі.

Ні для кого не таємниця, що кава позитивно впливає на стан організму, якщо вживати її без фанатизму. Тож китайські науковці вирішили визначити, скільки ж кави та чаю, який теж містить кофеїн, корисно вживати за день, щоб знизити ризики розвитку деменції та інсульту, пише Daily Mail.

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Для цього дослідники упродовж 10 років відстежували самопочуття та вподобання у гарячих напоях серед 500 добровольців. Виявилось, що ті піддослідні, які за день пили 2 горня чаю та 2 горня кави, утричі рідше страждали від інсультів. А ймовірність погіршення когнітивних функцій з віком у них скоротилась аж на 28%.

2 чашки чаю та кави в добу позитивно впливають на самопочуття / Bo Kim on Unsplash

До слова, позитивний ефект спостерігався і серед тих, хто надавав перевагу лише чаю або лише каву. Але варто наголосити, що збільшення кількості чашок цих напоїв не покращує ситуацію, а може лише підняти ризики розвитку різних недуг.

Чому напої з кофеїном сприятливо впливають на організм? Науковці припускають, що це завдяки поліфенолам, які також містяться у какао та чорницях.

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