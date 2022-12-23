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Як НЕ треба зігріватися взимку: 3 найгірші ідеї

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Як НЕ треба зігріватися взимку: 3 найгірші ідеї - фото 1

У МОЗ розповіли про ТОП поганих ідей, як не варто зігріватися, якщо ви змерзли. Читайте далі та дізнайтеся, що робити не можна у жодному випадку!

Найперше, що вам варто запам'ятати, якщо ви відчуваєте, що шкіра замерзла і почала поколювати чи свербіти, то потрібно негайно знайти місце, де ви зможете зігрітися. У жодному разі не варто розтирати замерзлу шкіру нічим, особливо снігом! Ба більше, якщо шкіра вже сильно почервоніла.

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Як НЕ можна зігріватися взимку:

  • Не зігрівайтеся алкоголем. Це найгірша ідея, адже вживання спиртного на вулиці в мороз чи холод створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної втрати тепла.
  • Сигарети й електронні теж – погана ідея, адже вони уповільнюють кровообіг у руках та ногах, тим самим сприяючи ще більшому замерзанню.
  • Каблучки на руках уповільнюють рух крові в пальцях й так вони швидше замерзають. Взагалі метал швидко охолоджується і під час контакту зі шкірою може призвести до її обмороження. Тому не лише кільця, але із сережки у вухах сприяють переохолодженню.
Як НЕ треба зігріватися взимку: 3 найгірші ідеї - фото 517322

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