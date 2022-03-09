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війна

Що для України дасть закрите небо та чому це дуже важливо

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Чому дуже важливо домогтися закриття неба над Україною - фото 1
Чому дуже важливо домогтися закриття неба над Україною

У VoxCheck вирішили пояснити, що таке no-fly zone та що це передбачає. Розповідаємо, що ж українці намагаються уже не перший день випросити у НАТО і чому це рішення дається не так уже й просто, як би хотілося.

На своєму телеграм-каналі VoxCheck розповіли про no-fly zone, що вона передбачає та чому добитися закриття неба над Україною не так уже й просто.

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Що таке no-fly zone?

Вона передбачає, що певні повітряні судна не можуть літати над територією певної країни. У нашому випадку мовиться про судна Росії, яким обмежать доступ до неба над Україною.

Зазвичай небо закривають для захисту вразливих територій, наприклад, королівських резиденцій.

Як працює no-fly zone?

В умовах зони закритого неба військові засоби забезпечують те, щоб літаки не могли увійти у заборонений повітряний простір.

Для України no-fly zone означала б, що збройні сили, зокрема сили НАТО, будуть стикатися з російськими літаками у нашому небі, а також стріляти по них у разі потреби.

Процедура no-fly zone

  • Застосувати силу НАТО може лише в тому випадку, якщо невійськові засоби вже вичерпані (дипломатія вже не працює)
  • Радбез ООН має затвердити резолюцію, але Росія, на жаль, має право вето.
  • Заклики щодо виключення Росії з Радбезу ООН уже лунають.
Що для України дасть закрите небо та чому це дуже важливо - фото 500315

Чому закриття неба над Україною важливе?

  • Зараз повітряні сили Росії – основна військова перевага над Україною.
  • При no-fly zone все озброєння країн-членів НАТО можна буде використовувати для боротьби з російськими окупантами.

Чому Захід не хоче no-fly zone в Україні?

  • НАТО боїться, що закриття неба над Україною для протидії російській агресії може спровокувати війну в Європі.
  • Додатковий ризик – російська ядерна зброя та можлива ядерна війна.

Де вже запроваджували no-fly zone?

  • Ірак у 1991 році. Велика Британія та Франція ввели дві no-fly zones, щоб запобігти нападам режиму Саддама Хусейна.
  • Боснія та Герцоговина у 1990-х роках.
  • Лівія у 2011 році, щоб захистити народ від нападів режиму Каддафі.

Ми не знаємо, чи закриють небо над Україною для російських літаків. Але ми свято переконані, що це дозволило б запобігти шаленій кількості жертв російської агресії. Окупант не дає собі раду у безпосередньому бою, тож він просто безпощадно бомбить мирне населення та важливі інфраструктурні об'єкти. Особливий цинізм вони проявили сьогодні, коли бомбардували у Маріуполі дитячу лікарню та пологовий будинок.

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