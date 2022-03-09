Економіка не повинна зупинятися: чому важливо здійснювати покупки під час війни

Важливо розуміти, що війна – "задоволення" дороге. Україна щодня втрачає не лише найцінніше, українців, а й гроші. Мовиться про 3 – 4 мільярди гривень на день. Тож експерти наголошують на важливості здійснювати покупки під час війни. Розповідаємо, чому це дуже важливо.

Віцепрезидент з технологій Intellias Роман Павлюк наголосив на тому, що українці не повинні ставити життя на паузу в період війни. Зокрема він підкреслив про важливість здійснення покупок.

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Чому не варто ставити життя на паузу під час війни

1. Перестаньте волонтерити лише заради того, щоб волонтерити, жертвуючи робочим часом. Якщо у вас зараз є робоче місце, і там є робота – то це і є ваш основний рубіж оборони Батьківщини!

2. Поважайте, ба навіть боготворіть, підприємців та бізнес, який пробує стабільно працювати в цих умовах. Вони зараз – хребет економіки!

3. Подолайте у собі почуття провини того, хто вижив (це оте "чому я в теплі, якщо інші на передовій"). Не можуть усі люди, особливо чоловіки, піти на фронт. Якщо так станеться, то вже за 48 годин армія почне здаватися ворогу через голод! Кожен має своє місце у цій війні, і кожен має вести оборону на своєму рубежі!

4. Продовжуйте "обертати" гроші. Заплатіть рахунки, заплатіть податки, замовте випічку у вашої знайомої, як ви це робили до війни, зробіть манікюр, стрижку у барбершопі, купуйте продукти у тому ж магазинчику, як і раніше, заплатіть за квартиру, оплатіть заняття з терапевтом, з тренером йоги і так далі. Старайтеся тримати оборот коштів максимально можливим і це буде ваш вклад у боротьбу! І це нормально!

5. Підприємці, при найменшій можливості, тримайте бізнес відкритим! Особливо на Заході України, де загрози війни мінімальні. Це дуже критично зараз.

6. Тим, хто виїхав за кордон: шукайте роботу і негайно приступайте до неї. Ваші пожертви на армію і перекази в Україну, навіть мінімальні, будуть дуже цінними для нас!

7. ІТ-шники, зараз ви чи не єдиний працюючий канал валюти в Україну. Та й вцілілий сектор економіки у цілому. Тому вже сам факт, що ви працюєте – це сильний вклад у перемогу! Маєте можливість евакуюватися за кордон – гаразд, зробіть це. Але не припиняйте роботу на наші українські компанії та не припиняйте сплачувати податки в Україні!

8. Усіх, хто каже, що як можна працювати / торгувати / робити манікюр / ходити в спортзал / пекти торт / навчатися, коли в країні війна – посилайте услід за "рускім карабльом".

Щоразу, коли вам стане боляче та нахлине почуття провини, повторюйте: "Я працюю! Це моя боротьба! Це мій рубіж оборони моєї Батьківщини! Я не здам його і не здамся сам(-а), бо моя Україна – понад усе!, – наголосив він.

Автор закликає ділитися цим дописом зі своїми друзями та рідними. Пам'ятайте про те, що країна повинна жити та працювати. Це дозволить їй не лише пережити війну, а й швидко відновитися після перемоги над окупантом.

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