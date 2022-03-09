Після темряви настає світанок: як виглядає зараз Україна з супутника

У мережі показали, як виглядає зараз наша країна з супутника. А також опублікували фото для порівняння.

Фото і відео опубліковані у твіттері.

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Щовечора Україна перетворюється на справжню чорну діру посеред Європи. Супутникові знімки показують різницю, як світилася Україна до вторгнення Росії і зараз.

Ще два тижні тому ми могли насолоджуватися гарним краєвидом нічної України, пролітаючи літаком, а сьогодні замість деяких міст – випалена земля.

Satellite images reveal the difference in nighttime lights over Ukraine one month ago and last night. Source: https://t.co/Zf787Zpg9O pic.twitter.com/YdxtgDQi7m — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) March 8, 2022

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