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війна

Після темряви настає світанок: як виглядає зараз Україна з супутника

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Карта - фото 1
Карта / twitter

У мережі показали, як виглядає зараз наша країна з супутника. А також опублікували фото для порівняння.

Фото і відео опубліковані у твіттері.

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Щовечора Україна перетворюється на справжню чорну діру посеред Європи. Супутникові знімки показують різницю, як світилася Україна до вторгнення Росії і зараз.

Ще два тижні тому ми могли насолоджуватися гарним краєвидом нічної України, пролітаючи літаком, а сьогодні замість деяких міст – випалена земля.

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