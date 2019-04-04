Шазам: трейлер і сюжет фільму, який виходить в прокат

Новенький фільм Шазам від DC з 4 квітня стартує в українських кінотеатрах. Вагаєтесь чи йти – зацініть трейлер та сюжет Шазама!

"Шазам" за коміксами DC лише стартує у прокаті, однак вже встиг опинитись у центрі уваги. Передпокази стрічки зібрали стільки захоплених коментарів, що, здається, фільм хоче конкурувати зі стрічками Marvel за кількістю жартів та епічністю. Нещодавно вийшов свіжий трейлер Шазама, який одразу ж зібрав кругленьку кількість переглядів. Нагадаємо, що прем'єра фільму в Україні 4 квітня.

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Шазам, дивіться новий трейлер онлайн:

Сюжет: новий супергеройський фільм розровідає про 14-річного Біллі Бетсона, який метається між прийомними родинами. Хлопця більше виховують вулиці, аніж дорослі, але його вік не дозволяє йому бути повністю самостійним. У черговій родині він знайомиться з новим братом Фредді з інвалідністю, який все ж стає його близьким другом.

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Якось Біллі стає свідком, як над Фредді знущаються у школі, та вирішує дати відсіч хуліганам. Хто б міг подумати, що саме це відчайдушне бажання справедливості приверне увагу чарівника Шазама. Він з'являється перед хлопцем та наділяє його неймовірними силами перетворювати у супергероя. Для цього достатньо просто назвати ім'я чаклуна. Щоправда, які уміння та як ними керувати – це Біллі повинен визначити сам. А юному хлопцеві вигляд дорослого чоловіка у трико може здатись надто веселою забавкою. Але, як і у всіх фільмах, на горизонті з'являється злий ворог.

Відзначимо, що головні ролі зіграли Захарі Лівай (Шазам), Ешер Енжел (Біллі Бетсон), Марк Стронг (Доктор Сіван), Джек Ділан Грейзер (брат Біллі Фредді), Джимон Гонсу (Чарівник Шазам).

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