Нові фільми квітня 2019: найкращі прем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми квітня 2019 вже стартують у кінотеатрах! Месники: Фінал, Шазам, Кладовище домашніх тварин та комедії - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у квітні!

Шазам (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Shazam!

Жанр: фентезі, пригоди, супергероїка, комедія

Країна: США

Режисер: Девід Ф. Сандберг

У головних ролях: Закарі Лівай, Марк Стронг, Джек Ділан Грейзер

Тривалість: 132 хв.

Коли: з 4 квітня

Сольний фільм про знайомого фанатам коміксів персонажа і нового для кіноглядачів, однак одного із найяскравіших та добріших у DC. Саме 14-річний Біллі Бетсон опиняється у центрі сюжету нового супергеройського кіно. Хлопець опиняється у черговій прийомній родині і не надто добре знаходить спільну мову з однолітками. Якось він вирішує захистити свого нового брата від хуліганів, що обертається для нього зустріччю з чарівником. Тепер у хлопчика є неймовірна здатність перетворюватись у Шазама - героя з неймовірними уміннями. Щоправда, кожне доведеться відкривати самостійно, адже посібника для початківців у такій справі немає. До того ж, на горизонті з'являється лиходій, з яким лише Шазаму вдасться помірятись силами.

Шазам, дивитись трейлер фільму онлайн:

Кладовище домашніх тварин (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Pet Sematary

Жанр: жахи

Країна: США

Режисер: Денніс Відмайер, Кевін Колш

У головних ролях: Джейсон Кларк, Джон Літгоу, Емі Саймец, Наомі Френетт

Тривалість: 101 хв.

Коли: з 4 квітня

Нова екранізація однойменного роману Стівена Кінга розповідає про лікаря Луїса Кріда, який разом з родиною перебирається до свого заміського будиночка. Один з сусідів ділиться з чоловіком легендою про те, що поряд є таємниче кладовище домашніх улюбленців, до якого краще не наближатись. А все тому, що всі тварини, яких там похоронили, врешті починають оживати.

Кладовище домашніх тварин, дивитись трейлер фільму онлайн:

Пустопляс (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: The Beach Bum

Жанр: комедія

Країна: Великобританія, США

Режисер: Гармоні Корін

У головних ролях: Меттью Мак-Конехі, Снуп Догг, Айла Фішер, Стефанія Оуен, Мартін Ловренс, Зак Ефрон, Джона Хілл

Тривалість: 95 хв.

Коли: з 4 квітня

Невдалий поет, якого звуть Місячним Псом, намагається нарешті дописати власну збірку віршів. Але любов до незаконних та шкідливих звичок зовсім не допомагає у цій нелегкій справі. До того ж, чоловік постійно потрапляє у неприємності.

Пустопляс, дивитись трейлер фільму онлайн:

Хеллбой

Оригінальна назва мовою фільму: Hellboy

Жанр: фантастика, пригоди, бойовик

Країна: США

Режисер: Ніл Маршалл

У головних ролях: Девід Харбор, Мілла Йовович, Іян Макшейн, Саша Лейн, Деніел Де Кім,

Тривалість: 121 хв.

Коли: з 11 квітня

Черговий перезапуск стрічки про відомого Хеллбоя. Тепер персонаж коміксів Dark Horse Comics опиниться в Англії, де повинен зустрітись з Кривавою королевою. Саме ця моторошна жінка, яка є дружиною Мерліна, здатна зруйнувати все людство. Тому лише Хеллбой зможе врятувати світ і не тільки своїм почуттям гумору, а й силою.

Хеллбой, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сквот32

Оригінальна назва мовою фільму: Сквот32

Жанр: драма

Країна: Україна

Режисер: Олександр Лідаговський

У головних ролях: Анна Адамович, Олександр Богачук, Римаїда Онадська, Сергій Лузановський, Іван Бліндар

Тривалість: 100 хв.

Коли: з 11 квітня

Уявіть собі Пітера Пена у сучасному світі, який намагається усвідомити власний талант на шляху до дорослого та жорстокого життя. У центрі сюжету Ліза - фотограф у паспортному столі, яка раптово потрапляє у незвичайне товариство вільних та мистецьких людей. Всі вони живуть у занедбаному домі Сквоті. Єдиною офіційною мешканкою є старенька Фаїна, яка й не дозволяє забудовникам все ж знести споруду. Сама ж Ліза відчуває, як її змінює вся ця атмосфера, тому готова коригувати свій життєвий шлях.

Сквот32, дивитись трейлер фільму онлайн:

Містер Лінк: загублена ланка еволюції

Оригінальна назва мовою фільму: Missing Link

Жанр: пригоди, комедія, анімаційний

Країна: Канада, США

Режисер: Кріс Батлер

У головних ролях: Х'ю Джекман, Зої Салдана, Тімоті Оліфант

Тривалість: 95 хв.

Коли: з 11 квітня

Кожен знає про еволюцію, але винахідник і натураліст Лайонел Форест вирішує перевернути уявлення світу про своє походження. Річ у тому, що він відкриває Лінка - відсутню ланку, яка справді з'єднує людство з предками. Хоч про нього й говорять тільки у легендах, але він і справді має право на існування.

Містер Лінк: загублена ланка еволюції, дивитись трейлер фільму онлайн:

На висоті

Оригінальна назва мовою фільму: High Life

Жанр: жахи, драма

Країна: Великобританія

Режисер: Клер Дені

У головних ролях: Роберт Паттінсон, Жульєт Бінош, Андре Бенджамін

Тривалість: 110 хв.

Коли: з 18 квітня

У центрі сюжету Монте - він один з тих, хто мешкає на космічній станції та вивчає чорну діри далеко за межами Чумацького шляху. Щоправда, не лише це є метою місії, адже всі, хто є на борту - злочинці. Їх відправили на станцію, щоб провести експеримент, чи зможуть люди співіснувати та продовжувати рід навіть у найважчих умовах.

На висоті, дивитись трейлер фільму онлайн:

Код "Червоний"

Оригінальна назва мовою фільму: Red Joan

Жанр: трилер, драма, біографія, детектив

Країна: Великобританія

Режисер: Тревор Нанн

У головних ролях: Джуді Денч, Том Х'юз, Софі Куксон, Стефен Боксер

Тривалість: 110 хв.

Коли: з 18 квітня

Це не просто ще один шпигунський фільм, адже він показує реальну історію агентки, яка зуміла попередити третю світову війну. Джоан Стенлі чудово навчалась у Кембриджі, а згодом опинилась серед найкращих учених, які працювали над виготовленням потужної зброї. Якось вона зустрілась з комуністом Левом Галичем, який відкрив їй очі на реальну ціль незвичайної наукової роботи. Тому Джоан вирішила взяти на себе моторошну роботу агента та ділитись секретною інформацією, аби зберегти мир.

Месники: Фінал або Месники: Завершення (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Avengers: Endgame

Жанр: фентезі, пригоди, бойовик

Країна: США

Режисер: Брати Руссо

У головних ролях: Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Брі Ларсон, Кріс Хемсворт, Джош Бролін, Пол Радд, Скарлетт Йоханссон, Карен Хіллан

Тривалість: - хв.

Коли: з 25 квітня

Найочікуваніша стрічка від Marvel у 2019 році, яка повинна завершити історію оригінальної команди Месників та розкрити карти, як же ж врятувати світ після клацання Таноса, який знищив півлюдства. Старі герої, які залишились існувати, не збираються змиритись з тим, що їхні друзі і чимало населення планети раптово зникли. На підмогу майже команді Месників приходять Капітан Марвел, Людина-Мураха та всі, хто готовий боротися.

Месники: Фінал , дивитись трейлер фільму онлайн:

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