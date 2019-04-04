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Джокер: перший трейлер з Хоакіном Феніксом, який дивує
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У мережі з'явився перший тизер-трейлер нового фільму "Джокер", де головну роль виконав Хоакін Фенікс. Зацініть відео, як б'є рекорди за переглядами, на Радіо МАКСИМУМ!
Кіностудія Warner Bros. Pictures нарешті потішила фанатів першим офіційним трейлером фільму "Джокер" (Joker) про одного із найвідоміших противників Бетмена за коміксами DC. Прем'єра стрічки запланована вже на 3 жовтня 2019 року.
І ще: Месники: Фінал: дивіться новий епічний тизер онлайн
Відзначимо, що нова стрічка від режисера та сценариста Тодда Філліпса (Проект Х: Дорвались, Похмілля у Вегасі) зовсім змінює відому нам історію Джокера. Сюжет показує, як Артур Флек страждає від несправедливого відношення оточення та жорстокого світу. Врешті, наприкінці трейлер можна почути фразу, що пояснює, як чоловік став Джокером.
"Я вважав своє життя трагедією, але виявилось, що все це комедія". Головні ролі зіграли: Хоакін Фенікс, Роберт де Ніро, Зазі Бітц, Ши Вігхем, Френсіс Конрой та інші.
Джокер 2019: дивіться трейлер фільму онлайн:
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