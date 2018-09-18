Шазам: все про персонажа та фільм

Прем'єра фільму "Шазам" від DC запланована вже на 4 квітня 2019. Радіо МАКСИМУМ розповідає, хто такий "Шазам", і чому варто піти на цю стрічку у кіно.

Вже у квітні шанувальники коміксів DC зможуть оцінити екс-Капітана Марвела і нинішнього Шазама у кіно. Розповідаємо, хто це і чому фільм "Шазам" може стати найпозитивнішим у кіновсесвіті DC.

До слова, Хто такий Аквамен від DC: все про персонажа і фільм

Історія персонажа за коміксами

Хто такий Шазам? Персонаж коміксів DC, якого створили ще у далекому 1939 році письменник Білл Паркер та Чарльз Кларенс Бек. Шазам (а колись Капітан Марвел) - це альтер-его підлітка Біллі Бетсона, якого добрий чарівник Шазам обав для того, аби хлопець став супергероєм. Відтак, кожного разу, коли юнак називає ім'я мага, то чарівна блискавка перетворює його у дорослого надсильного супергероя. Відзначимо, що ім'я і повертає Біллі назад у своє тіло, а всі здібності відповідають літерам імені героя.

До слова, зміну імені героя спричинила судова тяганина між Marvel та DC, однак, як логічно звучало б, саме однойменна компанія відбила собі Капітана Марвела.

Які сили має Шазам

Герой володіє уміннями 6 міфологічних фігур:

S (Solomon) - мудрість Соломона

- мудрість Соломона H (Hercules) - сила Геракла

- сила Геракла A (Atlas) - стійкість Атласа

- стійкість Атласа Z (Zeus) - міць Зевса

- міць Зевса A (Achilles) - хоробрість Ахіллеса

- хоробрість Ахіллеса M (Mercury) - швидкість Меркурія

Шазам, дивитись трейлер фільму українською онлайн:

Сюжет фільму Шазам

14-річного Біллі Батсона більше виховувала вулиця, аніж батьки, адже він не вперше змінює прийомну родину та своє оточення. Однак якось доля йде йому на зустріч і древній чарівник Шазам дарує йому можливість перевтілюватися у дорослого супергероя. Щоправда, всередині він все одно залишається дитиною, яка хоче дослідити, чи може літати, стріляти блискавками або мати рентгенівський погляд, як у Супермена. Щоправда, вчитись доведеться швидко, адже зло не дрімає.

Акторський склад фільму Шазам

Шазам (альтер-его Біллі Бетсона) - Захарі Лівай (Дім великої матусі 2, Тор: Царство темряви, Тор: Раґнарок)

(альтер-его Біллі Бетсона) - Захарі Лівай (Дім великої матусі 2, Тор: Царство темряви, Тор: Раґнарок) Б і ллі Бетсон (підліток, який перетворює у Шазама) - Ешер Енжел (Енді Мак, Мислити як злочинець: За кордоном, Джолін)

і (підліток, який перетворює у Шазама) - Ешер Енжел (Енді Мак, Мислити як злочинець: За кордоном, Джолін) Др. Таддеус Сівана - Марк Стронг (Шерлок Холмс, Рок-н-рольник, Зоряний пил, Пипець)

- Марк Стронг (Шерлок Холмс, Рок-н-рольник, Зоряний пил, Пипець) Мама Біллі - Керолайн Пальмер

- Керолайн Пальмер Роза Васкез - Марта Міланс (Маестро Брехні, Сором)

- Марта Міланс (Маестро Брехні, Сором) Віктор Васквез - Купер Ендрюс (Ходячі мерці, Злодії, серіал Області темряви)

- Купер Ендрюс (Ходячі мерці, Злодії, серіал Області темряви) Дарла Дадлі - Фейте Герман

- Фейте Герман Продавець - Ловіна Йаварі

Як виглядає Шазам у коміксах DC

DC Comics

DC Comics

Den of Geek

DC

Inverse

Bounding Into Comics

Як виглядає Шазам у новому фільмі

No @Jgrazerofficial’s were hurt while filming this scene.

via @EW First Look! @ShazamMovie



(I have a feeling like more firsts are on their wayyyyyyyyyy. ) pic.twitter.com/RT0ig4inJE — Zachary Levi (@ZacharyLevi) 16 липня 2018 р.

Читайте також: Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця