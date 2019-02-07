Шафт: дивіться трейлер нового потужного бойовика

Warner Bros. представила перший трейлер фільму Шафт, що розповідає історію експерта у сфері кібербезпеки. У головних ролях у фільмі знімаються Джессі Ашер і Семюел Л. Джексон.

За сюжетом фільму, Джон Шафт-молодший (Ашер), який є сином героя Семюеля Джексона, після вбивства найкращого друга звертається за допомогою до батька. В планах у нього – помститися злочинцям.

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Допомогти герою також вирішує Шафт-старший, якого грає Річард Раундтрі. У ролях знімаються Реджина Голл, Александра Шипп, Метт Лаурія та інші. Режисером фільму став Тім Сторі, відомий за фільмом Фантастична четвірка. Вихід фільму в прокат очікується в червні 2019 року.

А ще днями у мережі з'явився трейлер комедійного фентезі-бойовика "Лицар тіней: Між Інь і Ян". Ролик перенасичений незвичайними персонажами і феєричними спецефектами формату "вирви око".

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