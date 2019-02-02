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Форсаж: Хоббс і Шоу: трейлер нового бойовика зі Двейном Джонсон

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Форсаж: Хоббс і Шоу: дивитись трейлер онлайн - фото 1
Форсаж: Хоббс і Шоу: дивитись трейлер онлайн

У мережі з'явився трейлер до спін-офу "Форсаж: Хоббс і Шоу", де головні ролі виконали Джейсон Стейтем та Двейн "Скеля" Джонсон. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Universal Pictures потішила фанатів серії фільмів "Форсаж" новою стрічкою, "Форсаж: Хоббс і Шоу". Прем'єра спін-офу запланована вже на 1 серпня 2019 року.

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Режисером стрічки став Девід Лейтч, який займався "Дедпулом 2", а зі сценарієм працювали традиційні автори "Форсажу" Гері Скотт Томпсон та Кріс Морган. У головних ролях: Джейсон Стейтен, Дуейн Джонсон та Ідріс Ельба.

Сюжет розповідає про те, як Декард Шоу та Люк Хоббс намагаються об'єднати зусилля попри взаємну нелюбов, щоб врятувати світ від нового антагоніста.

Форсаж: Хоббс і Шоу: дивитись трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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