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Вийшов трейлер комедійного фентезі-бойовика з Джекі Чаном

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Прем'єра запланована на 5 лютого 2019 року. - фото 1
Прем'єра запланована на 5 лютого 2019 року. / Mubi

У мережі з'явився трейлер комедійного фентезі-бойовика "Лицар тіней: Між Інь і Ян".

Ролик перенасичений незвичайними персонажами і феєричними спецефектами формату "вирви око". Відео опубліковане на каналі ABS-CBN Star Cinema в YouTube.

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У центрі сюжету китайської картини письменник-мисливець на демонів Пу Сунлін (Джекі Чан), який розслідує зникнення дитини. У процесі він з'ясовує, що якесь чудовисько з паралельного виміру краде душі дівчаток. Він починає боротьбу.

Ролі також виконали: Елейн Чжун ("Як керувати хлопцями"), Етан Жуан ("Шанхайський нуар"), Лінь Пен ("Обладунки Бога 3"), Остін Лінь ("Трансформери: Епоха винищення"), Цяо Шань ("Людина млинець", "Убити мобільний"). Прем'єра запланована на 5 лютого 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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