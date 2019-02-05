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Ми: трейлер нового фільму жахів про злих двійників
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У мережі з'явився новий трейлер до хорору "Ми" (Us) від творця трилера "Геть" Джордана Піла. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Супербоул для американців є не лише найголовнішою спортивною подією національного масштабу, а й днем, коли у рекламах можна побачити нові трейлери до довгоочікуваних серіалів та фільмів. Тому не дивно, що повноцінний новий трейлер до моторошної стрічки "Ми" (Us) від творця трилера "Геть" Джордана Піла також з'явився на екранах та на Youtube. Шалений успіх минулорічного хорору вже створив фанатську базу, яка очікує на "Ми", прем'єра якого запланована на 22 березня 2019 року.
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Сюжет розгортається навколо родини Вілсонів, яка разом з дітьми переїздить до Каліфорнії, щоб нарешті відпочити. Однак раптово вони зустрічають дивних людей, які дуже схожі на них. Щоправда, тепер про сонячний пляж можна забути, адже кожен боротиметься за право зайняти своє місце у сім'ї.
У головних ролях: Елізабет Мосс (Розповідь служниці), Калі Шелдон (донька Роса у Друзях), Вінстон Дюк (Чорна пантера), Яхья Абдул-Матин II (Аквамен), Люпіта Ніонго (Чорна Пантера) та інші.
Ми, дивитись трейлер фільму жахів онлайн:
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