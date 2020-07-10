На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
- 48
Шацькі озера – чудовий варіант для літнього відпочинку в Україні! А якщо довкола водойм є ліс та заповідна зона, то відпустка буде максимально крутою і при цьому бюджетною. Розповідаємо про комплекс унікальних озер, куди варто поїхати сім'єю або з друзями цього літа.
Як з'явилися Шацькі озера
Шацькі озера – це комплекс, який складається з понад 30 окремих озер. Найбільші з них – Світязь, Пулемецьке озеро, Луки, Люцимир, Остров'янське озеро, Кримне та Пісочне. Вода в цих озерах чиста. Поряд немає великих джерел забруднення й національний природний парк охороняється.
Шацьке поозер'я – це зандрова рівнина в межах Поліської низовини. У центральній частині багато озерних карстових улоговин, які утворилися у крейдових відкладах. Є озера серед болотних ландшафтів, які утворилися внаслідок нагромадження алювію і підвищення рівня ґрунтових вод, тому що немає умов незначного похилу території й немає постійного стоку.
Шацькі озера – місце для більш затишного відпочинку: рибалка, барбекю, прогулянки.
Як доїхати до Шацьких озер
Шацьк та прилеглі території вже не перший рік мають досить хорошу туристичну інфраструктуру. Цей напрямок не дефіцитний, тому доїхати до Шацьких озер просто. Наприклад, можна доїхати потягом до Ковеля, а далі маршрутка або таксі – менше ніж 100 км. Автобуси та маршрутки туди теж ходять – зі Львова, з Києва тощо.
Координати – 51°31′01″ пн. ш. 23°49′12″ сх. д.
Власним автомобілем теж можна їхати, проте зауважте, що покриття доріг не всюди чудове. На Шацькі озера ведуть два автомобільні шляхи: Житомирська траса (Київ-Чоп) та Варшавська траса через Коростень і Сарни.
Щацькі Озера на карті:
Ціни на житло у Шацьку
Умови відпочинку на Шацьких озерах можуть бути дуже різними, адже варіантів житла тут багато. Оберіть те, що до душі саме вам: кімнати, будиночки, номери, трейлерна зупинка чи просто намет.
Ціни тут стартують від 65 гривень за ніч з особи. Звичайно, у таку вартість входить лише ліжко, проте якщо вас не лякають вигоди на вулиці, то ви зможете зекономити.
- Приватний сектор. Середня ціна за одну ніч з людини коливається у межах 150-300 гривень.
- База відпочинку. Середня ціна за одну ніч з людини коливається у межах 200-400 гривень.
- Котедж. Середня ціна за одну ніч з людини коливається у межах 150-300 гривень.
- Відпочинковий комплекс. Середня ціна за одну ніч з людини коливається у межах 200-300 гривень.
На ціну впливає наявність таких опцій: перша лінія до озера, інтернет, басейн, харчування, дитячий майданчик, стоянка, альтанка, сауна, прокат велосипедів, катамаранів, човнів тощо.
Що варто знати про місце відпочинку
Є велика екологічна загроза з Білоруської сторони, адже за 30 км від Шацьких Озер розташоване Білоруське крейдяне родовище. Саме через нього Шацькі озера можуть зневоднитись – видобуток піску та крейди створює великий резервуар, куди може перетікати вся вода з озерного комплексу на Волині.
При в'їзді в Шацьк стоїть блок-пост, який збирає гроші на охорону заповідної зони.
Шацькі озера розташовані серед лісових масивів, тому тут ідеально поєднуються дерева та водойми. Також тут є багато санаторіїв, таборів відпочинку та приватних апартаментів, які можна орендувати.
Береги Шацьких озер низькі та пологі, тому доведеться довго йти, аби дістатися глибини, проте це суттєва перевага для відпочинку з дітьми, які можуть плавати та хлюпатися на мілководді. Також береги переважно піщані або піщано-галькові, що теж є плюсом для туристів. Подекуди є заболочені ділянки та місцевості з лікувальною глиною, яку рекомендують нанести на тіло, обсохнути, а тоді змити.
-
19:55Нудне тріо: найзанудніші знаки Зодіаку
-
19:42Katy Perry – Smile: слухайте новий сингл співачки з майбутнього альбому
-
19:30З Днем ангела Петра 2020: привітання у віршах, смс і прозі на іменини
-
19:23Lenovo Legion встановив рекорд потужності
-
19:12Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:00В ОАЕ хворих на коронавірус шукатимуть за допомогою собак
-
18:52Вчені розгадали загадку дивної суміші на Місяці
-
18:42Android 10 встановила рекорд швидкості поширення на смартфонах, але до iOS їй ще далеко
-
18:32Максимум футуризму: на відео показали електричний кросовер Nissan Ariya
-
18:20Як позбутися набряків ніг влітку
-
18:10Гороскоп на 11 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:03Класні лосіни: кліп GannaBaby про музичних фанів, що лишилися без фестивалів
-
17:50Відому модель розкритикували за занадто відверті фото 18+
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:42Як правильно дихати під час бігу: 5 важливих порад
-
17:22Alyona Alyona зізналася, чому наважилася на схуднення
-
17:13Ставилися, як до лайна: автор Ходячих мерців розповів про роботу на Marvel
-
16:51Три продукти, корисні при підвищеному тиску
-
16:42Українські Spice Girls: американський Vogue написав про ВІА Гру
-
16:21Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+
-
16:13Експерти розповіли, як побороти сонливість вдень
-
15:53Тимошенко і Ляшко вели пряму трансляцію з авто, але щось пішло не так: курйозне відео
-
15:43Уперше після Х'ю Хефнера: на обкладинці Playboy з'явився чоловік
-
15:25Як зрозуміти, що вас скоро звільнять
-
19:12Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
16:21Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+
-
13:5112 кліше, які ми бачимо в фільмах та серіалах, але в реалі такого не буває
-
11:05Last Dance: Время и Стекло випустили кліп на нову прощальну пісню
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 липня
-
07:345 ранкових звичок, які можуть зіпсувати весь ваш день
- 09 липня
-
21:33Шалене задоволення: жінки назвали свої найулюбленіші секс-пози
-
19:01Сендвіч Росса та піца Джої: з'явились рецепти улюблених страв із серіалу ДРУЗІ
-
16:44Максимум цікавинок! 5 захопливих книг, які не можна пропустити
-
14:31Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
-
12:00Най, троскотало, фрілка: 15 музичних інструментів, на яких грали українці в давнину
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 липня
-
07:14Погода в Україні 9 липня: де очікуються дощі
-
00:24Динамо – Ворскла: відео голів і огляд фіналу Кубка України 2020
- 08 липня
-
21:32Чек-лист чоловічого здоров'я: приберіть ці 5 чинників, які негативно впливають на потенцію
-
21:15ДИНАМО – ВОРСКЛА ▶ дивитись онлайн фінал Кубка України 2020
-
17:5010 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям
-
15:08Відпочинок в Україні: 5 небанальних місць, які зачарують своєю красою
-
13:00ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з історії України?
-
11:21Для цих знаків Зодіаку середина літа стане початком нового життя
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня
-
07:16Погода в Україні 8 липня: послаблення спеки та сильні грози
- 07 липня
-
21:37І сміх, і гріх: порноактори, які стали інтернет-мемами
-
19:32Носач, квока, риба-крапля: ТОП 10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути
-
17:14А тепер усе інакше: O.Torvald драйвово переспівали український хіт 90-х