Серіал Дуже дивні справи 3 установив рекорд на Netflix

Дуже дивні справи переглянули понад 40 мільйонів користувачів Netflix

4 липня на стрімінговій платформі Netflix відбулася прем'єра третього сезону популярного серіалу "Дуже дивні справи". Усього за чотири дні після виходу він установив новий рекорд.

За цей час третій сезон серіалу "Дуже дивні справи" подивилися 40,7 мільйона користувачів, з них 18,2 мільйона встигли подивитися сезон повністю. Нагадаємо, що він складається з восьми епізодів.

А ви знали, що у третьому сезоні серіалу Дуже дивні справи знявся українець

Про приголомшливий рекорд серіалу повідомляється в офіційному акаунті Netflix у Twitter.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season. — Netflix US (@netflix) 8 липня 2019 р.

Нагадаємо, продовження історії розгортається влітку 1985 року – менше, ніж через рік після подій 2-го сезону. Містечку Хоукінс знову загрожує небезпека – потойбічне зло просочилося у світ людей, і дорослішим героям знову доведеться зіткнутися з монстрами.

Дуже дивні справи – трейлер третього сезону:

Усі серії серіалу Дуже дивні справи можна подивитися тут.

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