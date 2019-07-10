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Серіал Дуже дивні справи 3 установив рекорд на Netflix

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Дуже дивні справи переглянули понад 40 мільйонів користувачів Netflix - фото 1
Дуже дивні справи переглянули понад 40 мільйонів користувачів Netflix

4 липня на стрімінговій платформі Netflix відбулася прем'єра третього сезону популярного серіалу "Дуже дивні справи". Усього за чотири дні після виходу він установив новий рекорд.

За цей час третій сезон серіалу "Дуже дивні справи" подивилися 40,7 мільйона користувачів, з них 18,2 мільйона встигли подивитися сезон повністю. Нагадаємо, що він складається з восьми епізодів.

А ви знали, що у третьому сезоні серіалу Дуже дивні справи знявся українець

Про приголомшливий рекорд серіалу повідомляється в офіційному акаунті Netflix у Twitter.

Нагадаємо, продовження історії розгортається влітку 1985 року – менше, ніж через рік після подій 2-го сезону. Містечку Хоукінс знову загрожує небезпека – потойбічне зло просочилося у світ людей, і дорослішим героям знову доведеться зіткнутися з монстрами.

Дуже дивні справи – трейлер третього сезону:

Усі серії серіалу Дуже дивні справи можна подивитися тут.

Читайте також: Легендарний серіал Беверлі-Хіллз повертається: з'явилися кадри зі зйомок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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