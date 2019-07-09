Дуже дивні справи: у третьому сезоні серіалу знявся українець

У третьому сезоні популярного проєкту Netflix Дуже дивні справи знявся український кіноактор Алек Утгофф. 33-річний актор народився в Києві, але живе і працює в Лос-Анджелесі. Він зіграв у серіалі роль вченого Олексія Смирнова.

Після виходу третього сезону серіалу Дуже дивні справи на екрани Утгофф опублікував в Instagram фото свого персонажа, подякувавши фанам за підтримку і теплі слова. Він також зазначив, що серіал приніс йому світову популярність.

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"Спасибі всім за теплі слова і підтримку! Я дійсно вражений, що вам настільки сподобалася моя гра. Я намагався відповідати людям, наскільки міг. Але це просто нереально! Я хотів ще раз подякувати за ту енергію, яку ви мені дали і побажати щастя в особистому та професійному житті", – написав актор.

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