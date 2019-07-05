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Дуже дивні справи 3 сезон: дивитись онлайн всі серії серіалу 2019
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4 липня вийшло довгоочікуване продовження серіалу "Дуже дивні справи". 3 сезон складається із 8 серій, які дивують несподіваними поворотами. Дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте опис їхнього сюжету!
Нагадаємо, що 2 сезон серіалу "Дивні дива" завершився хеппі-ендом: здавалося, що всі монстри знищені, всі портали в інший вимір закриті, а Одинадцята і Майк нарешті пішли на бал. Але фінальний кадр показав, що спокій героям тільки сниться.
ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
4 липня на Netflix вийшло продовження фентезі. Стрімінговий сервіс випустив увесь 3 сезон, тож саме там можна дивитись нові серії легально. Для цього вам потрібно авторизуватися і придбати платну підписку або ж обрати безкоштовну на місяць.
Дивитись 3 сезон серіалу "Дивні дива" можна також на різних піратських ресурсах:
- українською мовою на Гуртом, uaserials, moviestape (серії з'являться 5-6 липня)
- переклад російською мовою вже є на seasonvar, rezka.ag, filmshd.
Сюжет і спойлери серіалу Дивні дива 2019
Відкривається 3 сезон помпезно: 1984 рік, на секретній базі росіяни намагаються відкрити свій портал в інший вимір. Закінчується все невдачею, тож винного вченого страчують, а нову спробу "першого контакту" відкладають на наступний рік.
Туди і переноситься глядач. Спекотне літо 1985-го. Хокінс відійшов від бурхливих подій і щосили розвивається. У місті побудували величезний торговий центр, в кінотеатрі показують "Назад в майбутнє" і "День мерців", а по радіо грають Duran Duran.
Діти теж виросли. Грати в D & D їм тепер куди менш цікаво, ніж пізнавати протилежну стать. Те ж саме стосується і дорослих. Уже в перших серіях ми бачимо кілька любовних хитросплетінь – навіть кучерявий Дастін знаходить собі дівчину. Але в центрі, природно, стосунки Майка і Оді. Вони більше не приховують своїх почуттів і безсоромно цілуються, що дратує шерифа Джима Хупера – опікуна дівчинки. У свою чергу, він має почуття до Джойс Бірс, яка в минулому сезоні втратила коханого чоловіка.
Але спокійне життя триває недовго. Спершу в місті починаються перебої з електрикою, потім знову починає творитися якась чортівня. Потім з'ясовується, що монстр-спрут повернувся. Діти й дорослі знову мають змагатися з ним. Під кінець серіал перетворюється в послідовність екшен-сцен, видовищних зйомок з дронів і протистоянь героїв з цифровими монстрами.
Завершуються "Дуже дивні справи 3" на піку епічності і драматичності, тому дуже цікаво дізнатися, що ж станеться з героями далі. До речі, не пропустіть сцену після титрів в фінальному епізоді.
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