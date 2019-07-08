Легендарний серіал Беверлі-Хіллз повертається: з'явилися кадри зі зйомок

У мережі з'явилися кадри зі зйомок продовження культового серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз, 90210". Так, знімками на своїй сторінці в Instagram поділилася актриса Шеннен Догерті, яка зіграла в картині роль Бренди Волш.

На фото можна побачити майже всіх акторів, що зіграли головні ролі в серіалі 20 років тому. Відзначимо, що Джейсон Прістлі (Брендон Волш), Шеннен Догерті (Бренда Волш), Ієн Зірінг (Стів Сандерс), Габріель Картеріс (Андреа Цукерман) і Браян Остін Грін (Девід Сільвер) позували біля гримерного вагона.

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"Групові фото", – коротко прокоментувала знімки актриса.

Новий серіал отримав назву "БХ90210" ("BH90210"). Перша серія на каналі Fox вийде 7 серпня 2019. Всього у шоу буде шість епізодів.

ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!