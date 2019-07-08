Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Легендарний серіал Беверлі-Хіллз повертається: з'явилися кадри зі зйомок

  • 43
Кадри зі зйомок Беверлі-Хіллз - фото 1
Кадри зі зйомок Беверлі-Хіллз / instagram

У мережі з'явилися кадри зі зйомок продовження культового серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз, 90210". Так, знімками на своїй сторінці в Instagram поділилася актриса Шеннен Догерті, яка зіграла в картині роль Бренди Волш.

На фото можна побачити майже всіх акторів, що зіграли головні ролі в серіалі 20 років тому. Відзначимо, що Джейсон Прістлі (Брендон Волш), Шеннен Догерті (Бренда Волш), Ієн Зірінг (Стів Сандерс), Габріель Картеріс (Андреа Цукерман) і Браян Остін Грін (Девід Сільвер) позували біля гримерного вагона.

І ще: Чим закінчилися серіали, які ми дуже любили, але так і не додивились

"Групові фото", – коротко прокоментувала знімки актриса.

Новий серіал отримав назву "БХ90210" ("BH90210"). Перша серія на каналі Fox вийде 7 серпня 2019. Всього у шоу буде шість епізодів.

Легендарний серіал Беверлі-Хіллз повертається: з'явилися кадри зі зйомок - фото 339209
Легендарний серіал Беверлі-Хіллз повертається: з'явилися кадри зі зйомок - фото 339210
Легендарний серіал Беверлі-Хіллз повертається: з'явилися кадри зі зйомок - фото 339208

ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
  • 04 липня, 15:20
  • 404
ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
  • 05 липня, 17:00
  • 1605
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • Вчора, 16:21
  • 410
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз